Волинь – лідер України за вирощуванням тритикале





Про це повідомляє



У Волинській області вже кілька років поспіль виділяються найбільші посівні площі під врожай тритикале – гібриду пшениці та жита.



Також Волинь стала лідером секторального рейтингу євроінтеграції «Євромапа України-2» у сфері «Комунікація євроінтеграції».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська область у 2020 році стала лідером країни за площею посівів третикале.Про це повідомляє "Волинь-нова". У Волинській області вже кілька років поспіль виділяються найбільші посівні площі під врожай тритикале – гібриду пшениці та жита.Також Волинь стала лідером секторального рейтингу євроінтеграції «Євромапа України-2» у сфері «Комунікація євроінтеграції».

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