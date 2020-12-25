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Волинь – лідер України за вирощуванням тритикале

Волинь – лідер України за вирощуванням тритикале
Волинська область у 2020 році стала лідером країни за площею посівів третикале.

Про це повідомляє "Волинь-нова".

У Волинській області вже кілька років поспіль виділяються найбільші посівні площі під врожай тритикале – гібриду пшениці та жита.

Також Волинь стала лідером секторального рейтингу євроінтеграції «Євромапа України-2» у сфері «Комунікація євроінтеграції».

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Теги: Волинь, Україна
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