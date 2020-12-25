Волинь – лідер України за вирощуванням тритикале
Сьогодні, 05:28
Волинська область у 2020 році стала лідером країни за площею посівів третикале.
Про це повідомляє "Волинь-нова".
У Волинській області вже кілька років поспіль виділяються найбільші посівні площі під врожай тритикале – гібриду пшениці та жита.
Також Волинь стала лідером секторального рейтингу євроінтеграції «Євромапа України-2» у сфері «Комунікація євроінтеграції».
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Про це повідомляє "Волинь-нова".
У Волинській області вже кілька років поспіль виділяються найбільші посівні площі під врожай тритикале – гібриду пшениці та жита.
Також Волинь стала лідером секторального рейтингу євроінтеграції «Євромапа України-2» у сфері «Комунікація євроінтеграції».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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