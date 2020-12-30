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Через скандал в Підгайцях відкрили подвійний кримінал

Через скандал в Підгайцях відкрили подвійний кримінал
Через події щодо перешкоджання журналістській діяльності, які трапилися в Підгайцівській сільській раді, відкрили подвійний кримінал.

Про це повідомляє "Перший".

Нагадаємо, у понеділок, 4 січня, в цій сільраді сталося відразу два інциденти. Депутатам Підгайцівської громади у грубій формі відмовили у доступі до інформацію про ремонтні роботи на одній із вулиць, а після запиту журналістки стосовно земельних рішень один із посадовців застосував до неї фізичну силу.

Як повідомляють в поліції, за заявою від журналістки ГО «Бюро журналістських розслідувань «Спецтема» Людмили Яворської, в якій вона вказує на перешкоджання її журналістській діяльності в приміщенні Підгайцівської сільської ради, зареєстровано матеріали в ЄРДР за ч. 2 ст. 171 Кримінального кодексу України. Йдеться про вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню професійних обов’язків. Такі дії караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років.

Крім того, заяву до поліції написав і депутат Підгайцівської сільради Богдан Сінчук. За його скаргою зареєстровано провадження за ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України, тобто – привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Як раніше коментував депутат, йому стало відомо про привласнення бюджетних коштів під час ремонту вулиці Скандинавської у Струмівці.

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Теги: Підгайці, скандал
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