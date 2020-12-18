В центрі Луцька зіткнулися Volkswagen та Mercedes. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 21:39
У центрі Луцька зіткнулися Volkswagen та Mercedes. Від зіткнення Volkswagen влетів у огорожу.
Про це повідомляє ІА Волинські Новини, посилаючись на повідмлення очевидців.
Автопригода сталася ввечері 5 січня біля ресторану«Шоу Базилік».
Як зазначили свідки події, автомобілі зіткнулися на перехресті вулиць Словацького, Богдана Хмельницького і Шевченка.
Очевидно, водій Volkswagen рухався головною дорогою, а кермувальник Mercedes не надав йому перевагу в русі при роз’їзді, допустивши зіткнення. Від удару Volkswagen влетів у огорожу.
На місці працює поліція.
На щастя, минулося без потерпілих.
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Про це повідомляє ІА Волинські Новини, посилаючись на повідмлення очевидців.
Автопригода сталася ввечері 5 січня біля ресторану«Шоу Базилік».
Як зазначили свідки події, автомобілі зіткнулися на перехресті вулиць Словацького, Богдана Хмельницького і Шевченка.
Очевидно, водій Volkswagen рухався головною дорогою, а кермувальник Mercedes не надав йому перевагу в русі при роз’їзді, допустивши зіткнення. Від удару Volkswagen влетів у огорожу.
На місці працює поліція.
На щастя, минулося без потерпілих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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