В центрі Луцька зіткнулися Volkswagen та Mercedes. ФОТО, ВІДЕО





Про це повідомляє



Автопригода сталася ввечері 5 січня біля ресторану«Шоу Базилік».



Як зазначили свідки події, автомобілі зіткнулися на перехресті вулиць Словацького, Богдана Хмельницького і Шевченка.



Очевидно, водій Volkswagen рухався головною дорогою, а кермувальник Mercedes не надав йому перевагу в русі при роз’їзді, допустивши зіткнення. Від удару Volkswagen влетів у огорожу.



На місці працює поліція.



На щастя, минулося без потерпілих.



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