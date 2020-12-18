вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В центрі Луцька зіткнулися Volkswagen та Mercedes. ФОТО, ВІДЕО

В центрі Луцька зіткнулися Volkswagen та Mercedes. ФОТО, ВІДЕО
У центрі Луцька зіткнулися Volkswagen та Mercedes. Від зіткнення Volkswagen влетів у огорожу.

Про це повідомляє ІА Волинські Новини, посилаючись на повідмлення очевидців.

Автопригода сталася ввечері 5 січня біля ресторану«Шоу Базилік».

Як зазначили свідки події, автомобілі зіткнулися на перехресті вулиць Словацького, Богдана Хмельницького і Шевченка.

Очевидно, водій Volkswagen рухався головною дорогою, а кермувальник Mercedes не надав йому перевагу в русі при роз’їзді, допустивши зіткнення. Від удару Volkswagen влетів у огорожу.

На місці працює поліція.

На щастя, минулося без потерпілих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Публікація на ВолиньPost у 2020-му зібрала рекордні перегляди серед інтернет-видань області за всі часи
10 улюблених історій про людей від ВолиньPost у 2020-му
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Волинянка стала срібною призеркою чемпіонату світу з бодіарту. ФОТО
Сьогодні, 22:21
В центрі Луцька зіткнулися Volkswagen та Mercedes. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 21:39
Через скандал в Підгайцях відкрили подвійний кримінал
Сьогодні, 21:23
В Україні хочуть запровадити електронний кабінет пацієнта
Сьогодні, 20:48
Якою буде погода в Луцьку та Волинській області на Святвечір
Сьогодні, 20:03
Схожі новини
У Луцьку водій, який на «зебрі» збив дівчину, навіть не підійшов до неї. ВІДЕО У Луцьку водій, який на «зебрі» збив дівчину, навіть не підійшов до неї. ВІДЕО
18 грудень, 2020, 22:59
У Луцьку автівка збила велосипедиста. ВІДЕО У Луцьку автівка збила велосипедиста. ВІДЕО
11 вересень, 2020, 21:18
У Луцьку – ДТП за участю елітної іномарки і буса. ФОТО У Луцьку – ДТП за участю елітної іномарки і буса. ФОТО
09 липень, 2019, 17:25
У Луцьку зіткнулися Mazda і Renault У Луцьку зіткнулися Mazda і Renault
08 березень, 2019, 10:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянка стала срібною призеркою чемпіонату світу з бодіарту. ФОТО
Сьогодні, 22:21
 0
В центрі Луцька зіткнулися Volkswagen та Mercedes. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 21:39
 0
Через скандал в Підгайцях відкрили подвійний кримінал
Сьогодні, 21:23
 0
В Україні хочуть запровадити електронний кабінет пацієнта
Сьогодні, 20:48
 0
Якою буде погода в Луцьку та Волинській області на Святвечір
Сьогодні, 20:03
 0
Медіа
відео
1/8