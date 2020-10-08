Український паспорт піднявся у міжнародному рейтингу





Про це свідчать дані Henley&Partners у вівторок, 5 січня, - про це повідомляє



При цьому у 2020 році Україна займала 43-е місце з показником у 128 країн.



Всього в рейтингу 110 країн. Відзначимо, що місце України - найвище серед країн СНД. Росія, наприклад, займає 50-е з показником у 116 країн. За останні десять років Україна істотного поліпшила позиції в Індексі. Так, у 2010 році українці могли їздити без віз до 64 країн.



Водночас лідерство за кількістю країн, доступних для безвізового відвідування (191), утримує Японія. Вона знаходиться на першій сходинці рейтингу вже третій рік. Друге місце займає Сінгапур (190), а третє ділять Південна Корея і Німеччина (по 189).



За останню декаду лідерство поступово переходить від європейських країн Шенгенської угоди до країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, але на ситуацію серйозно впливає пандемія. Наприклад, США і Великобританія формально займають 7-е місце з показником у 185 безвізових країн, а на практиці американці можуть відвідати без візи менше 75 напрямків, а британці - менше 70. Це пов'язано з карантинними обмеженнями.



Нарешті, українці через карантинні обмеження фактично можуть вільно їздити приблизно у 50 країн.



Нагадаємо, що в Україні подорожчають біометричні документи. У зв'язку із цим несуттєво подорожчає ійоформлення паспорта у формі ID-картки, біометричного закордонного паспорта і видів на тимчасове та постійне проживання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна піднялася в міжнародному рейтингу паспортів на 41-е місце. На сьогодні українці можуть не оформляти візи для поїздок до 130 країн світу. 41-у сходинку рейтингу з Україною розділяє держава Вануату в Океанії.Про це свідчать дані Henley&Partners у вівторок, 5 січня, - про це повідомляє Кореспондент При цьому у 2020 році Україна займала 43-е місце з показником у 128 країн.Всього в рейтингу 110 країн. Відзначимо, що місце України - найвище серед країн СНД. Росія, наприклад, займає 50-е з показником у 116 країн. За останні десять років Україна істотного поліпшила позиції в Індексі. Так, у 2010 році українці могли їздити без віз до 64 країн.Водночас лідерство за кількістю країн, доступних для безвізового відвідування (191), утримує Японія. Вона знаходиться на першій сходинці рейтингу вже третій рік. Друге місце займає Сінгапур (190), а третє ділять Південна Корея і Німеччина (по 189).За останню декаду лідерство поступово переходить від європейських країн Шенгенської угоди до країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, але на ситуацію серйозно впливає пандемія. Наприклад, США і Великобританія формально займають 7-е місце з показником у 185 безвізових країн, а на практиці американці можуть відвідати без візи менше 75 напрямків, а британці - менше 70. Це пов'язано з карантинними обмеженнями.Нарешті, українці через карантинні обмеження фактично можуть вільно їздити приблизно у 50 країн.Нагадаємо, що в Україні подорожчають біометричні документи. У зв'язку із цим несуттєво подорожчає ійоформлення паспорта у формі ID-картки, біометричного закордонного паспорта і видів на тимчасове та постійне проживання.

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