Італієць вчить луцьких пенсіонерів прийомам карате. ВІДЕО

В одному з луцьких спортклубів започаткували безплатні тренування для пенсіонерів. Заняття, на яких використовують елементи карате, проводить італієць Даніло Конть'єро.На перше заняття прийшли 15 пенсіонерів, усі вони студенти університету III віку, - пише Суспільне.Італієць Даніло Конть'єро приїхав у Луцьк в рамках міжнародної програми, викладає фізичне виховання в одному з волинських вишів. Каже: спеціалізується на фізіотерапії й тренуваннях людей пенсійного віку та людей з інвалідністю.До початку навчання усі учасники навчання провели розминку. Тренер спілкувався англійською, допомагав із перекладом один з учасників навчання 68-річний Валентин Темченко.Тренування для пенсіонерів триватимуть до березня, - розповів керівник обласного центру "Спорт для всіх" Олександр Кулаков. З його слів, після завершення тренувань для пенсіонерів влаштують іспит, де кожен зможе продемонструвати здобуті вміння. Заняття планують проводити двічі на тиждень.