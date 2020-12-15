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Італієць вчить луцьких пенсіонерів прийомам карате. ВІДЕО

Італієць вчить луцьких пенсіонерів прийомам карате. ВІДЕО
В одному з луцьких спортклубів започаткували безплатні тренування для пенсіонерів. Заняття, на яких використовують елементи карате, проводить італієць Даніло Конть'єро.

На перше заняття прийшли 15 пенсіонерів, усі вони студенти університету III віку, - пише Суспільне.

Італієць Даніло Конть'єро приїхав у Луцьк в рамках міжнародної програми, викладає фізичне виховання в одному з волинських вишів. Каже: спеціалізується на фізіотерапії й тренуваннях людей пенсійного віку та людей з інвалідністю.

До початку навчання усі учасники навчання провели розминку. Тренер спілкувався англійською, допомагав із перекладом один з учасників навчання 68-річний Валентин Темченко.

Тренування для пенсіонерів триватимуть до березня, - розповів керівник обласного центру "Спорт для всіх" Олександр Кулаков. З його слів, після завершення тренувань для пенсіонерів влаштують іспит, де кожен зможе продемонструвати здобуті вміння. Заняття планують проводити двічі на тиждень.


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Теги: карате, спорт, Волинь, Луцьк
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