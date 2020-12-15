Італієць вчить луцьких пенсіонерів прийомам карате. ВІДЕО
Сьогодні, 08:13
В одному з луцьких спортклубів започаткували безплатні тренування для пенсіонерів. Заняття, на яких використовують елементи карате, проводить італієць Даніло Конть'єро.
На перше заняття прийшли 15 пенсіонерів, усі вони студенти університету III віку, - пише Суспільне.
Італієць Даніло Конть'єро приїхав у Луцьк в рамках міжнародної програми, викладає фізичне виховання в одному з волинських вишів. Каже: спеціалізується на фізіотерапії й тренуваннях людей пенсійного віку та людей з інвалідністю.
До початку навчання усі учасники навчання провели розминку. Тренер спілкувався англійською, допомагав із перекладом один з учасників навчання 68-річний Валентин Темченко.
Тренування для пенсіонерів триватимуть до березня, - розповів керівник обласного центру "Спорт для всіх" Олександр Кулаков. З його слів, після завершення тренувань для пенсіонерів влаштують іспит, де кожен зможе продемонструвати здобуті вміння. Заняття планують проводити двічі на тиждень.
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На перше заняття прийшли 15 пенсіонерів, усі вони студенти університету III віку, - пише Суспільне.
Італієць Даніло Конть'єро приїхав у Луцьк в рамках міжнародної програми, викладає фізичне виховання в одному з волинських вишів. Каже: спеціалізується на фізіотерапії й тренуваннях людей пенсійного віку та людей з інвалідністю.
До початку навчання усі учасники навчання провели розминку. Тренер спілкувався англійською, допомагав із перекладом один з учасників навчання 68-річний Валентин Темченко.
Тренування для пенсіонерів триватимуть до березня, - розповів керівник обласного центру "Спорт для всіх" Олександр Кулаков. З його слів, після завершення тренувань для пенсіонерів влаштують іспит, де кожен зможе продемонструвати здобуті вміння. Заняття планують проводити двічі на тиждень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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