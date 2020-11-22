вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Норвегії померли двоє людей, яких вакцинували від Covid-19

У Норвегії померли двоє людей, яких вакцинували від Covid-19
У Норвегії померли двоє мешканців будинку для людей похилого віку, яких вакцинували від Covid-19 препаратом Pfizer/BioNTEch.

Зараз з'ясовують, чи була смерть викликана щепленням, повідомляє Медичне агентство Норвегії, - пише "Газета ua".

Агентство не уточнює віку померлих, а також коли саме вони отримали щеплення.

Щотижня в країні в будинках для людей похилого віку помирають близько 400 людей. Тому говорити про взаємозв'язок вакцинування і смерті людей зарано.

Минулого тижня у Швейцарії повідомляли про смерть 91-річної жінки, яку до того щепили від коронавірусу, але тоді зв'язок між цими двома подіями не підтвердили.

26 грудня у Норвегії почали вакцинацію від коронавірусу препаратом Pfizer/BioNTech, який за кілька днів до того затвердили в Європейському Союзі (Норвегія не є членом ЄС). Станом на 4 січня щеплення зробили трохи більш як двом тисячам людей — здебільшого через проблеми з доставкою вакцини. Після цього темпи вакцинації в країні посилили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Норвегія, світ, охорона здоров'я
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Публікація на ВолиньPost у 2020-му зібрала рекордні перегляди серед інтернет-видань області за всі часи
10 улюблених історій про людей від ВолиньPost у 2020-му
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
У Норвегії померли двоє людей, яких вакцинували від Covid-19
Сьогодні, 04:25
Український паспорт піднявся у міжнародному рейтингу
Сьогодні, 03:18
Під замком Любарта хочуть встановити підземний сміттєвий контейнер
Сьогодні, 02:14
Мінветеранів запустило чат-бот у Viber
Сьогодні, 01:16
В Україні затвердили нові категорії транспортних засобів
Сьогодні, 00:15
Схожі новини
У ВООЗ повідомили, коли Європу може вразити третя хвиля коронавірусу У ВООЗ повідомили, коли Європу може вразити третя хвиля коронавірусу
22 листопад, 2020, 18:19
Україна – серед лідерів за швидкістю поширення COVID-19 Україна – серед лідерів за швидкістю поширення COVID-19
22 листопад, 2020, 14:54
Розповіли, скільки українців померли від COVID-19 за кордоном Розповіли, скільки українців померли від COVID-19 за кордоном
28 жовтень, 2020, 11:45
Як за кордоном намагаються стримати COVID-19 і які обмеження ввели для громадян Як за кордоном намагаються стримати COVID-19 і які обмеження ввели для громадян
16 жовтень, 2020, 16:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через скандал в Підгайцях відкрили подвійний кримінал
05 січень, 21:23
 1
У Норвегії померли двоє людей, яких вакцинували від Covid-19
Сьогодні, 04:25
 0
Український паспорт піднявся у міжнародному рейтингу
Сьогодні, 03:18
 0
Під замком Любарта хочуть встановити підземний сміттєвий контейнер
Сьогодні, 02:14
 0
Мінветеранів запустило чат-бот у Viber
Сьогодні, 01:16
 0
Медіа
відео
1/8