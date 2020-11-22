У Норвегії померли двоє людей, яких вакцинували від Covid-19





Зараз з'ясовують, чи була смерть викликана щепленням, повідомляє Медичне агентство Норвегії, - пише

Агентство не уточнює віку померлих, а також коли саме вони отримали щеплення.



Щотижня в країні в будинках для людей похилого віку помирають близько 400 людей. Тому говорити про взаємозв'язок вакцинування і смерті людей зарано.



Минулого тижня у Швейцарії повідомляли про смерть 91-річної жінки, яку до того щепили від коронавірусу, але тоді зв'язок між цими двома подіями не підтвердили.



26 грудня у Норвегії почали вакцинацію від коронавірусу препаратом Pfizer/BioNTech, який за кілька днів до того затвердили в Європейському Союзі (Норвегія не є членом ЄС). Станом на 4 січня щеплення зробили трохи більш як двом тисячам людей — здебільшого через проблеми з доставкою вакцини. Після цього темпи вакцинації в країні посилили.

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Агентство не уточнює віку померлих, а також коли саме вони отримали щеплення.Щотижня в країні в будинках для людей похилого віку помирають близько 400 людей. Тому говорити про взаємозв'язок вакцинування і смерті людей зарано.Минулого тижня у Швейцарії повідомляли про смерть 91-річної жінки, яку до того щепили від коронавірусу, але тоді зв'язок між цими двома подіями не підтвердили.26 грудня у Норвегії почали вакцинацію від коронавірусу препаратом Pfizer/BioNTech, який за кілька днів до того затвердили в Європейському Союзі (Норвегія не є членом ЄС). Станом на 4 січня щеплення зробили трохи більш як двом тисячам людей — здебільшого через проблеми з доставкою вакцини. Після цього темпи вакцинації в країні посилили.

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