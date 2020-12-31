Курс валют у Луцьку на 6 січня





Євро при купівлі становить – 34.47, продажу – 34.68.



Курс російського рубля: купівля – 0.36, продаж – 0.38.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.50, продаж – 7.57.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля – 28.32, а продаж – 28.50.Євро при купівлі становить – 34.47, продажу – 34.68.Курс російського рубля: купівля – 0.36, продаж – 0.38.Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.50, продаж – 7.57.

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