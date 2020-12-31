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Курс валют у Луцьку на 6 січня

Курс валют у Луцьку на 6 січня
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.32, а продаж – 28.50.

Євро при купівлі становить – 34.47, продажу – 34.68.

Курс російського рубля: купівля – 0.36, продаж – 0.38.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.50, продаж – 7.57.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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