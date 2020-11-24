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Син відомого політика і бізнесмена Корбана загинув разом з подругою , – ЗМІ

Син відомого політика і бізнесмена Корбана загинув разом з подругою , – ЗМІ
Син політика і бізнесмена Геннадія Корбана Лев та його подруга загинули в аварії у Дніпропетровській області, катаючись на квадроциклі.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на джерела у правоохоронних органах

За попередньою інформацією, 5 січня 16-річні хлопець та дівчина поїхали в поле кататися на квадроциклі.

Мати одного з них повідомила правоохоронцям про зникнення.

Підлітків знайшли у воді річки Сура в селі Новоолександрівка Дніпровського району.

Попередньо вважають, що Лев Корбан та його супутниця перевернулися і не змогли вибратися з води, оскільки були пристібнуті.


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Теги: Геннадій Корбан, загибель, ДТП
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