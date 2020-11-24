Син відомого політика і бізнесмена Корбана загинув разом з подругою , – ЗМІ

Геннадія Корбана Лев та його подруга загинули в аварії у Дніпропетровській області, катаючись на квадроциклі.



Про це повідомляє "



За попередньою інформацією, 5 січня 16-річні хлопець та дівчина поїхали в поле кататися на квадроциклі.



Мати одного з них повідомила правоохоронцям про зникнення.



Підлітків знайшли у воді річки Сура в селі Новоолександрівка Дніпровського району.



Попередньо вважають, що Лев Корбан та його супутниця перевернулися і не змогли вибратися з води, оскільки були пристібнуті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Син політика і бізнесмената його подруга загинули в аварії у Дніпропетровській області, катаючись на квадроциклі.Про це повідомляє " Українська правда ", посилаючись на джерела у правоохоронних органахЗа попередньою інформацією, 5 січня 16-річні хлопець та дівчина поїхали в поле кататися на квадроциклі.Мати одного з них повідомила правоохоронцям про зникнення.Підлітків знайшли у воді річки Сура в селі Новоолександрівка Дніпровського району.Попередньо вважають, що Лев Корбан та його супутниця перевернулися і не змогли вибратися з води, оскільки були пристібнуті.

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