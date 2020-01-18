Шеф-кухарка з Волині розсекретила 12 незвичайних пісних страв, які можна приготувати на Святвечір

Катерини Семенюк – не просто улюблена робота, а й справа усього її життя. Вже протягом тривалого часу дівчина працює бренд-шефинею, і не лише у місцевих у закладах громадського харчування, а й у львівських.



Талановита кулінарка охоче поділилася рецептами незвичних і разом з тим таких смачних пісних страв, які можна приготувати на Святвечір, пишуть



Грибний міні-шашлик



Грибний міні-шашлик прекрасно виглядає на столі та дуже швидко готується, тож обов’язково спробуйте цю страву. Для неї найкраще обирати гриби середнього розміру. Маринувати їх найкраще 1–1,5 години, але якщо поспішаєте, можна потримати і 15 хвилин.



Інгредієнти:



300 г печериць



2 ст. л. соняшникової олії



1 ч. л. лимонного соку



2 ст. л. соєвого соусу



1–2 зубки часнику



чорний перець, сіль, паприка, кріп за смаком



Приготування:



Печериці почистить та покладіть у миску. Подрібніть часник, кріп та додайте разом із паприкою і перцем до грибів. Перемішайте.



Влийте у миску з грибами лимонний сік, олію, соєвий соус. Можна ще трохи посолити, але не забувайте, що соєвий соус вже підсолений.



Усе ретельно перемішайте та залиште маринуватися.



Нанижіть гриби на дерев’яні шпажки, покладіть у форму для запікання та відправляйте в духовку при 200 °С на 15–20 хв.



Пісний салат з квасолею, печерицями та грінками



Цей пісний салат можна подавати холодним або теплим. А підготувати інгредієнти для нього (зварити квасолю, наприклад) можна заздалегідь, щоб увечері не витрачати надто багато часу.



Інгредієнти:



180 г квасолі



1 цибулина



3 скибки чорного хліба



1 морквина



1 голівка часнику



250 г печериць



4 ст. л. яблучного оцту



3 ст. л. соняшникової олії



сіль, чорний перець за смаком



Приготування:



Квасолю замочіть у воді кімнатної температури на 4 години та відваріть без додавання солі. Хліб поріжте кубиками та обсмажте на сковорідці з додаванням олії. Цибулю поріжте півкільцями, моркву натріть на тертці – протушкуйте їх на сковорідці з олією. Посоліть.



Печериці поріжте великими шматочками й також обсмажте на олії, доки випарується вся рідина. До грибів додайте часник (можна вичавити або дрібно порізати), потримайте на вогні ще 1 хв, а потім зніміть.



Усі компоненти салату перемішайте та подавайте на стіл.



Якщо ви готуєте цей салат заздалегідь, то грінки залиште окремо й додайте їх безпосередньо перед вечерею. Так вони залишаться хрусткими.



Квасоля тушкована з овочами та зеленню



Інгредієнти:



Квасоля 2 склянки



3 середніх помідори



Цибуля 2 шт



Лавровий лист 2 шт



Морква середня 1 шт



Олія соняшникова 100 г



Сіль, перець



Часник 3 зубки



Зелень кінзи, петрушки, кропу, або іншу за смаком та бажанням



Приготування:



Квасолю залити водою і залишити на ніч. Потім воду з квасолі злити та залити її чистою водою, довести до кипіння, додати лавровий лист, посолити, накрити кришкою і на малому вогні варити приблизно 1-1,5 год. до готовності. Щоб квасоля не полущилася, її слід залишити на деякий час у воді, де вона варилась. Після того, як вода охолоне, квасолю процідити.



Цибулю очистити від шкірки та нарізати півкільцями. Почищену моркву потерти на крупній терці.



Помідори опустити на 20 секунд в окріп, охолодити під струменем холодної води, зняти шкірку і подрібнити в блендері або дрібно порізати ножем.



Порізану цибулю обсмажити на соняшниковій олії до прозорості. Додати моркву, трохи посолити і на невеликому вогні тушкувати приблизно 10 хв, поки морква добре не розм’якне.



Потім до моркви з цибулею додати подрібнені томати і вже на середньому вогні, періодично помішуючи, тушкувати ще 5 хв.



Після цього до овочів викласти квасолю, перемішати. При потребі досолити, поперчити, додати подрібнений часник, знову перемішати та відставити. При подачі страву посипати січеною зеленню петрушки чи кінзи. Квасоля з тушкованими овочами готова!



Квасолеві котлети з соусом "Песто"



Інгредієнти:



200 грамів сухої квасолі



1/4 ч. л. соди



2 середні картоплини, почистити, порізати кубиками



30 мл соняшникової олії



Сіль до смаку



1/2 ч. л. меленого кмину



1/2 ч. л. меленого коріандру



1 ч. л. гранульованого часнику



80 грамів борошна



Сіль до смаку



Борошно для обкачування котлет



Олія для смаження



Соус песто з петрушки для подачі (при бажанні)



1 цибулина, почистити, порізати півкільцями



Приготування:



1) Квасолю помістити в глибоку миску, залити водою та додати соду. Залишити так на 8-12 годин.



2) Коли квасоля добре набрякне, відцідити, сполоснути під холодною проточною водою, помістити в невелику каструлю й залити свіжою водою. Поставити на середній вогонь й варити до готовності. Квасоля повинна бути повністю м’якою.



3) Картоплю помістити в невелику каструльку, залити водою й варити на середньому вогні до готовності. Відцідити.



4) Тим часом у невеликій сковорідці розігріти олію, додати цибулю, сіль до смаку та коріандр з кмином. Смажити, помішуючи, до м’якості цибулі.



5) В чашу блендера помістити цибулю, картоплю, квасолю, гранульований часник і сіль до смаку.



6) Збити все до однорідності. Додати борошно і ще раз все збити.



7) Борошно для обкачування помістити в глибоку тарілку. Руками набирати невелику кількість квасолевої маси, сформувати котлету й обкачати в борошні.



8) Викладати сформовані квасолеві котлети на чисту тарілку, а потім розігріти таку кількість олії в великій сковорідці, щоб її дно було повністю покрите. Викласти котлети у розігріту олію й смажити на середньому вогні з двох сторін, до скоринки.



9) Викладати котлети з квасолі на тарілку, попередньо застелену паперовим рушником. Те саме зробити з рештою квасолевої маси.



Подавати квасолеві котлети гарячими з соусом песто з петрушки або без нього.



Вінегрет з тюлькою



Інгредієнти:



Тюлька (хамса )150 г очищеної



картопля 4 шт.



морква 4 шт.



буряк 2шт.



солоні огірки 3 шт.



ріпчаста цибуля 1 шт.



олія за смаком (можна використовувати ріпакову, буде дуже смачно)



сіль за смаком



Приготування:



Ставимо на вогонь дві каструлі з водою. Після того, як вона закипіла, в першу каструлю з підсоленою водою кладемо картоплю і моркву. Варимо овочі близько 20-30 хв. до готовності.



У другу каструлю з підкисленою водою (1-2 ч. л. оцту) кладемо буряк і варимо 40-60 хв. Ще можна буряк запекти у духовці (попередньо завернути у фольгу, а в деко налити трішки води, щоб буряк не згорів).



Після того, як всі овочі зваряться, охолоджуємо їх і чистимо.



Далі нарізаємо моркву і картоплю невеликими кубиками. Нарізаємо огірки і додаємо до картоплі і моркви.



Заправляємо овочі олією, солимо і перемішуємо. Буряк нарізаємо також кубиками, поливаємо олією, перемішуємо і додаємо до інших овочів. Перед подачею на стіл в салат додаємо ріпчасту цибулю та очищену тюльку.



Печена картопля з розмарином



Інгредієнти:



на 1-1,5 кг картоплі необхідно:



2 столові ложки сухого подрібненого часнику;



1 чайна ложка солі;



5 столових ложок олії (можливо знадобиться трохи більше);



5 гілочок свіжого розмарину;



Приготування:



Тут важлива техніка.



1. У глибокій посудині змішуємо часник, сіль, олію. З гілочок розмарину знімаємо листочки і додаємо у суміш.



2. Картоплю чистимо, миємо і нарізаємо великими шматками.



3. Деко застеляємо пергаментом. Кожен шматочок картоплі занурюємо у суміш розмарину і часнику та викладаємо на форму. Шматочки картоплі треба розкласти так, щоб було між ними місце.



4. 30 хв випікаємо при температурі 180°C, а далі підіймаємо температуру до 220°C, і ще запікаємо 10 хв.



Риба в кисло-солодкому соусі



Риба хек 1-1,5 кг



Борошно пшеничне (для панірування риби) – 1 склянка



Олія соняшникова (для обсмажування риби) – 150 мл



Для маринаду



Вода (холодна кип’ячена) – 250 мл



Соус томатний (соус зі шматочками овочів; місткість банки – 500 мл;) – 1 банка



Олія соняшникова – 1 склянка



Цукор – 1 склянка



Оцет (6% винний) – 100 мл



Сіль (чайна ложка з гіркою) – 1 ч. ложка



Цибуля біла (велика) – 2 шт



Приготування:



Рибу чистимо і нарізаємо шматочками у півтора сантиметри. Не солимо!



Паніруємо рибу в борошні й обсмажуємо на середньому вогні з додаванням олії до готовності.



Нарізаємо цибулю на чотири частини та шаткуємо не дуже товстими пластинками.



Готову рибу складаємо в каструлю і пересипаємо нашаткованою цибулею.



Для маринаду змішати 1 склянку холодної кип’яченої води, 500 мл томатного соусу зі шматочками овочів, 1 склянку олії, 1 склянку цукру, 100 мл винного оцту та 1 чайну ложка солі.



Збиваємо маринад блендером протягом 30 секунд, до отримання однорідної маси.



Заливаємо рибу з цибулею отриманим маринадом. Можна додати декілька лаврових листочків.



Накриваємо каструлю кришкою і відправляємо для маринування рибу в холодильник на 5 годин.



Спробуйте приготувати, і ви анітрохи про це не пошкодуєте! Смачно подавати таку рибу з відварною картоплею.



Скумбрія печена в медово-соєвому соусі з лаймом



Скумбрія – 3шт;



лайм – 2 шт.;



мед – 3 ст. л.;



соєвий соус – 3 ст. л.;



оливкова олія – 3 ст. л.;



червона паприка – 1 ч. л.;



часник – 3 зубки;



кінза – 1 пучок;



сіль за смаком;



перець за смаком.



Приготування:



1. У скумбрії видалити плавники і нутрощі разом з чорною плівкою. Гарненько промийте рибу і просушіть паперовим рушником. Голову і хвіст залиште.



2. Посипте рибу сіллю, перцем, полийте оливковою олією і втирайте все це в тушку скумбрії. Зробіть невеликі косі надрізи. Виконайте це з кожної тушкою з двох сторін.



3. Очищений часник і вимитий лайм наріжте кружальцями. Розподіліть все це в тушці у кожної рибки.



4. На глибоке деко постеліть фольгу, зверху додайте решітку, а на неї покладіть рибу.



5. Відправте в розігріту до 170 градусів духовку (духовка+гриль) на чверть години.



6. Тим часом змішайте соєвий соус з медом, кінзу подрібніть.



7. Через потрібний час вийміть деко з духовки, переверніть рибу і змастіть приготованим соусом. Залиште запікатися ще на 10 хвилин.



8. Готову рибу перекладіть на тарілку, ще раз змастіть медово-соєвим соусом, посипте подрібненої кінзою і паприкою. Прикрасьте шматочками лайма.



Печена капуста у маринаді



Інгредієнти:



1-1,5 кг капусти



1 л води



3 ст. л. цукру



4 ст. л. оцту



2 ч. л. солі



1 головка часнику



2 ст. л. гірчиці (краще солодку з зернятками)



4 ст. л. олії



Приготування:



Для початку підготуємо капусту. Розрізаємо її на 4 частини, складаємо в пакет для запікання, зав’язуємо кінчики пакету. Ставимо в духовку при температурі 150 С° на 30-40 хвилин.



Для маринаду у воду додаємо сіль, цукор, кілька горошин перцю, даємо закипіти, вливаємо оцет і відразу знімаємо з вогню. Нехай охолоне.



Теплу печену капусту нарізаємо шматочками (щоб було зручно їсти), заливаємо маринадом і лишаємо на добу-дві.



Головку часнику чистимо, подрібнюємо, змішуємо з гірчицею та олією. Маринад з капусти зливаємо, заправляємо нашою заправкою, перемішуємо. Даємо настоятися ще добу і можна їсти.



Лінива капуста



Борошно 600 г



Вода 150 мл (тепла)



Яйця 3 шт



Капуста квашена чи свіжа 1000 г



Олія 1 ст. л.



Цукор 1 ст. л.



Цибуля 2 шт



Перець за смаком.



Квашену капусту віджимаємо, а свіжу чистимо, промиваємо і дрібно шаткуємо. Тушкуємо все до готовності, додавши половину олії, томатну пасту, воду або бульйон.



Додаємо до капусти трохи обсмажену цибулю, сіль, цукор, все змішуємо і знову підсмажуємо, поки вода не випарується.



З борошна, води та яєць замішуємо тісто середньої густини, розгортаємо в пласт товщиною 2 мм і нарізаємо квадратами по 5 см. Кожен злегка змащуємо яйцем, ліпимо вареники і відварюємо їх у підсоленому окропі.



Пісна картопляна юшка



«Щоб пісна картопляна юшка вийшла смачною і корисною, важливо добре розварити картоплю, а от інші овочі і зелень потрібно намагатися не переварити. Чим менше зелень піддається термічній обробці, тим більше зберігається в ній вітамінів», – зазначила бренд-шефиня.



Інгредієнти:



– вода або овочевий бульйон – 1,5 літра;



– картопля – 7-8 шт;



– цибуля ріпчаста – 2 цибулини;



– корінь петрушки – 1-2 шт;



– морква – 1 велика;



– олія соняшникова – 2 ст. л;



– сіль за смаком;



– перець чорний мелений або гострий пекучий – за смаком;



– часник, житній або цільнозерновий хліб, зелена цибуля – для подачі.



Приготування:



Почищено картоплю ділимо приблизно навпіл. Одну частину розрізаємо на великі шматки і опускаємо в окріп або овочевий бульйон. Солимо.



Слідом за картоплею додаємо в бульйон почищені корінці петрушки (або пастернак, шматочок кореня селери). Доводимо до кипіння, варимо картоплю до готовності.



Картоплю, що залишилася, нарізаємо соломкою або кубиками. Ріжемо соломкою очищену моркву. Тонкими півкільцями шаткуємо цибулю.



Зварену картоплю дістаємо з бульйону шумівкою і відразу ж розминаємо товкачем на однорідне пюре. Коріння петрушки викидаємо – воно більше не потрібне.



Щоб картопляне пюре не збиралося грудочками, в нього додаємо трохи рідини. Повертаємо товчену картоплю в киплячий бульйон, розмішуємо.



Після того, як бульйон знову почне кипіти, кладено в нього нарізану соломкою картоплю. Варимо до готовності картоплі.



Коли картопля майже звариться, ставимо на вогонь сковорідку з олією, добре розігріваємо. Викладаємо цибулю і моркву, злегка підсмажуємо все на соняшниковій олії.



Перекладаємо цибулю і моркву в суп разом з олією. Даємо знову закипіти, варимо 5-7 хвилин при невеликому кипінні.



Наприкінці додаємо в картопляну юшку чорний мелений або червоний гострий перець.



Готовій юшці даємо трохи настоятися під кришкою і розливаємо по тарілках. Подаємо пісну картопляну юшку з житнім, цільнозерновим хлібом, будь-якою зеленню і зубком часнику.



Печені голубці з грибами



«Голубці – це символ голуба, який приносить мир та злагоду. Тому пісні голубці гармонійно вписуються в меню на Святвечір і не дарма займають своє почесне місце серед 12 символічних страв. Крім того, це страва з капусти, символу поєднання навколо однієї основи, стабільності та сили, й грибів, що символізують продовження роду та плодовитість. Такі голубці навіть легше готувати за традиційні, адже в пісному варіанті, мені здається, потрібно змінити технологію приготування, щоб було більш смачними та ароматними. Й у цьому випадку на допомогу приходить запікання у духовці. Роботи менше, а смаку більше! А щоб голубці не були сухі та мали цікавіший смак, запікають їх під томатним соусом» – ділиться секретами Катерина.



Інгредієнти:



1 капустина, середня за розміром



200 г довгозернового рису



600 г печериць, не дрібно порізати



1 велика морквина, почистити, натерти на великій тертці



2 цибулини, почистити, порізати кубиками



50 мл олії



Сіль та чорний мелений перець до смаку



Для соусу:



1 л помідорів у власному соку (можна замінити на томатну пасту, тоді її треба 250 гр) подрібнити



1 велика цибулина, порізати кубиками



1 зубок часнику, вичавити



2 ст. л. цукру



1 ч. л. солі



3 ст.л. олії



1) У капусти вирізати качан й занурити у киплячу воду (можна додати трішки оцту, якщо листя товсте) на кілька хвилин. Капустину дістати, та зняти м’яке верхнє листя. Потім знову повернути у киплячу воду й знову зняти верхнє листя. І так розібрати капусту на листки.



2) Рис промити холодною водою. Помістити у невелику каструлю, залити доверху водою та довести до кипіння. Варити 1 хвилину та відцідити.



3) У великій сковорідці розігріти олію. Додати цибулю та моркву. Тушкувати, доки овочі не стануть м’ягкі.



4) Додати печериці, посолити до смаку й тушкувати, помішуючи, доки випарує вся рідина, яку пустять гриби.



5) Досипати відварений рис й прогріти все разом, щоб рис увібрав в себе аромат овочів та грибів. Зняти з вогню.



6) Для соусу на олії у невеликій каструлі підсмажити цибулю, додати сіль та цукор. Коли цибуля притушиться, додати часник та помідори. Варити 20 хвилин, постійно помішуючи, доки соус дещо загусне. Зняти з вогню.



7) Поки соус вариться, сформувати голубці: на кожен капустяний лист покласти трохи фаршу (кількість залежить від розміру листа) і акуратно загорнути, як згорток. Те ж зробити з іншими листками та фаршем.



На цьому етапі частину голубців з грибами можна заморозити, акуратно склавши їх в лоток з кришкою або в поліетиленовий пакет, щільно загорнувши його. Розморожувати як зазвичай, протягом ночі в холодильнику. І продовжити приготування голубців з пункту 8.



Якщо хочете готувати відразу всі голубці, то соусу потрібно в 2 рази більше. І далі слідувати вказівкам нижче.



8) Духовку розігріти до 180 ᵒС.



9) У жаротривкий посуд налити стільки соусу, щоб він покрив дно тонким шаром. Готові голубці скласти не дуже тісно у підготовлений посуд і полити рештою соусу.



10) Посуд з пісними голубцями щільно накрити фольгою і пекти 30 хвилин. Зняти фольгу і пекти ще 15-20 хвилин. Голубці повинні трохи підрум’янитись, більша частина рідини випарувати, а капуста має бути м’якою.



11) Дістати печені голубці з духовки, залишити на 5 хвилин як є, щоб зійшов жар, перекласти разом з соусом, в якому запікались, у посуд для сервірування.



Лимонна кутя



Інгредієнти:



1 склянка пшениці



4 склянки води



50 г вершкового масла



2-3 ст. л. меду



2 ст. л. маку



1 жменя волоських горіхів



100 г кураги



1 жменя родзинок



1 лимон (цедра та сік)



Пшеницю (1 склянка) залийте 4 склянками води на ніч для набухання. Вранці злийте воду і залийте новими 4 склянками води. Варіть на невеликому вогні 1 годину до готовності. Якщо після того, як пшениця буде повністю готова, залишиться трохи води, то її потрібно злити.



Ще в теплу кашу додайте 50 г вершкового масла, так смак пшениці буде насиченіший.



Курагу (100 г) наріжте невеликими кубиками. Якщо у вас дуже тверда курага, можете її попередньо запарити в окропі протягом 5 хвилин.



Додайте в кашу нарізану кубиками курагу і жменю родзинок. Потім додайте мак (2 ст. л.) і 1 см кореня імбиру, натертого на дрібній тертці.



Додайте жменю подрібнених волоських горіхів і перемішайте кашу.



Лимон (1 шт.) добре помийте і просушіть. Натріть цедру лимона на дрібній тертці.



Додайте в кутю 2-3 ст. л. меду і натерту цедру лимона.



Додайте 1-2 ст. л. лимонного соку і ще раз добре перемішайте. Залиште кутю мінімум на 2 години в холодильнику, щоб вона настоялася.



Кутя з рису



Інгредієнти:



Рис – 0,5 ст.



Мигдаль – 0,5 ст.



Волоські горіхи – 0,5 ст.



Мак – 0,5 ст.



Родзинки – 0,5 ст.



Курага – 0,5 ст.



Мед – 2 ст. л.



Приготування:



Залити мак окропом і залишити на 1-2 години.



Курагу з родзинками в одному посуді також залити окропом й залишити на 1-2 години.



Воду з кураги та родзинок злити, довести її обсяг до 1,5 склянок і перелити в каструлю. Засипати у воду промитий рис. Накрити і варити на слабкому вогні до готовності.



Нарізати волоські горіхи. Мигдаль подрібнити в блендері. Нарізати курагу так, щоб вона була одного розміру з родзинками.



У готовий рис додати мед і розмішати.



З маку злити більшу частину води, а мак з водою, що залишилася, збити блендером або перетерти у макітрі.



Скласти в одну миску курагу з родзинками та горіхи, додати перетертий мак. Додати теплий рис та перемішати. Прикрасити кутю на власний смак і подавати до святкового столу.



Кутя з медом, родзинками та волоськими горіхами



Інгредієнти:



Пшениця 2 склянки



Мак 200 г



Волоські горіхи 200 г



Родзинки 150 г



Мед 3 ст. л.



Приготування:



Мак ретельно промиваємо, запарюємо гарячою водою і залишаємо на 3 години. Або ж можна просто замінити на готову макову суміш.



Якщо зерна пшениці не просіяні, тоді товчемо їх у дерев’яній ступці за допомогою товкачика, періодично підливаючи по чайній ложці теплої води (щоб оболонка зерна повністю зруйнувалася).



Пшеницю промиваємо, заливаємо гарячою водою і варимо в каструлі на повільному вогні до м’якості (можна в духовці або глиняному горщику), періодично доливаючи гарячу воду. Каша повинна вийти розсипчастою.



Охолоджуємо кашу та заправляємо медом (1 ст. л.).



Додаємо мак та попередньо підсмажені до хрусткої скоринки волоські горіхи. За бажанням, в кінці кутю можна підсолодити цукром.



Як додала наостанок Катерини Семенюк, є багато варіацій куті. До прикладу, її дідусь та бабуся додавали у кутю апельсин та халву. Можна пофантазувати і добавити курагу та сушені банани, чи просто з вишні, що нам буде звичніше.



Ті, хто полюбляє рідку святкову кашу, можуть розбавляти її соком з вишень або узваром, або просто перекип’яченою водичкою.



Підготувала Вікторія СЕМЕНЮК

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Приготування смачних ексклюзивних страв для шеф-кухарки із Волині– не просто улюблена робота, а й справа усього її життя. Вже протягом тривалого часу дівчина працює бренд-шефинею, і не лише у місцевих у закладах громадського харчування, а й у львівських.Талановита кулінарка охоче поділилася рецептами незвичних і разом з тим таких смачних пісних страв, які можна приготувати на Святвечір, пишуть Волинські новини Грибний міні-шашлик прекрасно виглядає на столі та дуже швидко готується, тож обов’язково спробуйте цю страву. Для неї найкраще обирати гриби середнього розміру. Маринувати їх найкраще 1–1,5 години, але якщо поспішаєте, можна потримати і 15 хвилин.Інгредієнти:300 г печериць2 ст. л. соняшникової олії1 ч. л. лимонного соку2 ст. л. соєвого соусу1–2 зубки часникучорний перець, сіль, паприка, кріп за смакомПриготування:Печериці почистить та покладіть у миску. Подрібніть часник, кріп та додайте разом із паприкою і перцем до грибів. Перемішайте.Влийте у миску з грибами лимонний сік, олію, соєвий соус. Можна ще трохи посолити, але не забувайте, що соєвий соус вже підсолений.Усе ретельно перемішайте та залиште маринуватися.Нанижіть гриби на дерев’яні шпажки, покладіть у форму для запікання та відправляйте в духовку при 200 °С на 15–20 хв.Цей пісний салат можна подавати холодним або теплим. А підготувати інгредієнти для нього (зварити квасолю, наприклад) можна заздалегідь, щоб увечері не витрачати надто багато часу.Інгредієнти:180 г квасолі1 цибулина3 скибки чорного хліба1 морквина1 голівка часнику250 г печериць4 ст. л. яблучного оцту3 ст. л. соняшникової оліїсіль, чорний перець за смакомПриготування:Квасолю замочіть у воді кімнатної температури на 4 години та відваріть без додавання солі. Хліб поріжте кубиками та обсмажте на сковорідці з додаванням олії. Цибулю поріжте півкільцями, моркву натріть на тертці – протушкуйте їх на сковорідці з олією. Посоліть.Печериці поріжте великими шматочками й також обсмажте на олії, доки випарується вся рідина. До грибів додайте часник (можна вичавити або дрібно порізати), потримайте на вогні ще 1 хв, а потім зніміть.Усі компоненти салату перемішайте та подавайте на стіл.Якщо ви готуєте цей салат заздалегідь, то грінки залиште окремо й додайте їх безпосередньо перед вечерею. Так вони залишаться хрусткими.Інгредієнти:Квасоля 2 склянки3 середніх помідориЦибуля 2 штЛавровий лист 2 штМорква середня 1 штОлія соняшникова 100 гСіль, перецьЧасник 3 зубкиЗелень кінзи, петрушки, кропу, або іншу за смаком та бажаннямПриготування:Квасолю залити водою і залишити на ніч. Потім воду з квасолі злити та залити її чистою водою, довести до кипіння, додати лавровий лист, посолити, накрити кришкою і на малому вогні варити приблизно 1-1,5 год. до готовності. Щоб квасоля не полущилася, її слід залишити на деякий час у воді, де вона варилась. Після того, як вода охолоне, квасолю процідити.Цибулю очистити від шкірки та нарізати півкільцями. Почищену моркву потерти на крупній терці.Помідори опустити на 20 секунд в окріп, охолодити під струменем холодної води, зняти шкірку і подрібнити в блендері або дрібно порізати ножем.Порізану цибулю обсмажити на соняшниковій олії до прозорості. Додати моркву, трохи посолити і на невеликому вогні тушкувати приблизно 10 хв, поки морква добре не розм’якне.Потім до моркви з цибулею додати подрібнені томати і вже на середньому вогні, періодично помішуючи, тушкувати ще 5 хв.Після цього до овочів викласти квасолю, перемішати. При потребі досолити, поперчити, додати подрібнений часник, знову перемішати та відставити. При подачі страву посипати січеною зеленню петрушки чи кінзи. Квасоля з тушкованими овочами готова!Інгредієнти:200 грамів сухої квасолі1/4 ч. л. соди2 середні картоплини, почистити, порізати кубиками30 мл соняшникової оліїСіль до смаку1/2 ч. л. меленого кмину1/2 ч. л. меленого коріандру1 ч. л. гранульованого часнику80 грамів борошнаСіль до смакуБорошно для обкачування котлетОлія для смаженняСоус песто з петрушки для подачі (при бажанні)1 цибулина, почистити, порізати півкільцямиПриготування:1) Квасолю помістити в глибоку миску, залити водою та додати соду. Залишити так на 8-12 годин.2) Коли квасоля добре набрякне, відцідити, сполоснути під холодною проточною водою, помістити в невелику каструлю й залити свіжою водою. Поставити на середній вогонь й варити до готовності. Квасоля повинна бути повністю м’якою.3) Картоплю помістити в невелику каструльку, залити водою й варити на середньому вогні до готовності. Відцідити.4) Тим часом у невеликій сковорідці розігріти олію, додати цибулю, сіль до смаку та коріандр з кмином. Смажити, помішуючи, до м’якості цибулі.5) В чашу блендера помістити цибулю, картоплю, квасолю, гранульований часник і сіль до смаку.6) Збити все до однорідності. Додати борошно і ще раз все збити.7) Борошно для обкачування помістити в глибоку тарілку. Руками набирати невелику кількість квасолевої маси, сформувати котлету й обкачати в борошні.8) Викладати сформовані квасолеві котлети на чисту тарілку, а потім розігріти таку кількість олії в великій сковорідці, щоб її дно було повністю покрите. Викласти котлети у розігріту олію й смажити на середньому вогні з двох сторін, до скоринки.9) Викладати котлети з квасолі на тарілку, попередньо застелену паперовим рушником. Те саме зробити з рештою квасолевої маси.Подавати квасолеві котлети гарячими з соусом песто з петрушки або без нього.Інгредієнти:Тюлька (хамса )150 г очищеноїкартопля 4 шт.морква 4 шт.буряк 2шт.солоні огірки 3 шт.ріпчаста цибуля 1 шт.олія за смаком (можна використовувати ріпакову, буде дуже смачно)сіль за смакомПриготування:Ставимо на вогонь дві каструлі з водою. Після того, як вона закипіла, в першу каструлю з підсоленою водою кладемо картоплю і моркву. Варимо овочі близько 20-30 хв. до готовності.У другу каструлю з підкисленою водою (1-2 ч. л. оцту) кладемо буряк і варимо 40-60 хв. Ще можна буряк запекти у духовці (попередньо завернути у фольгу, а в деко налити трішки води, щоб буряк не згорів).Після того, як всі овочі зваряться, охолоджуємо їх і чистимо.Далі нарізаємо моркву і картоплю невеликими кубиками. Нарізаємо огірки і додаємо до картоплі і моркви.Заправляємо овочі олією, солимо і перемішуємо. Буряк нарізаємо також кубиками, поливаємо олією, перемішуємо і додаємо до інших овочів. Перед подачею на стіл в салат додаємо ріпчасту цибулю та очищену тюльку.Інгредієнти:на 1-1,5 кг картоплі необхідно:2 столові ложки сухого подрібненого часнику;1 чайна ложка солі;5 столових ложок олії (можливо знадобиться трохи більше);5 гілочок свіжого розмарину;Приготування:Тут важлива техніка.1. У глибокій посудині змішуємо часник, сіль, олію. З гілочок розмарину знімаємо листочки і додаємо у суміш.2. Картоплю чистимо, миємо і нарізаємо великими шматками.3. Деко застеляємо пергаментом. Кожен шматочок картоплі занурюємо у суміш розмарину і часнику та викладаємо на форму. Шматочки картоплі треба розкласти так, щоб було між ними місце.4. 30 хв випікаємо при температурі 180°C, а далі підіймаємо температуру до 220°C, і ще запікаємо 10 хв.Риба хек 1-1,5 кгБорошно пшеничне (для панірування риби) – 1 склянкаОлія соняшникова (для обсмажування риби) – 150 млДля маринадуВода (холодна кип’ячена) – 250 млСоус томатний (соус зі шматочками овочів; місткість банки – 500 мл;) – 1 банкаОлія соняшникова – 1 склянкаЦукор – 1 склянкаОцет (6% винний) – 100 млСіль (чайна ложка з гіркою) – 1 ч. ложкаЦибуля біла (велика) – 2 штПриготування:Рибу чистимо і нарізаємо шматочками у півтора сантиметри. Не солимо!Паніруємо рибу в борошні й обсмажуємо на середньому вогні з додаванням олії до готовності.Нарізаємо цибулю на чотири частини та шаткуємо не дуже товстими пластинками.Готову рибу складаємо в каструлю і пересипаємо нашаткованою цибулею.Для маринаду змішати 1 склянку холодної кип’яченої води, 500 мл томатного соусу зі шматочками овочів, 1 склянку олії, 1 склянку цукру, 100 мл винного оцту та 1 чайну ложка солі.Збиваємо маринад блендером протягом 30 секунд, до отримання однорідної маси.Заливаємо рибу з цибулею отриманим маринадом. Можна додати декілька лаврових листочків.Накриваємо каструлю кришкою і відправляємо для маринування рибу в холодильник на 5 годин.Спробуйте приготувати, і ви анітрохи про це не пошкодуєте! Смачно подавати таку рибу з відварною картоплею.Скумбрія – 3шт;лайм – 2 шт.;мед – 3 ст. л.;соєвий соус – 3 ст. л.;оливкова олія – 3 ст. л.;червона паприка – 1 ч. л.;часник – 3 зубки;кінза – 1 пучок;сіль за смаком;перець за смаком.Приготування:1. У скумбрії видалити плавники і нутрощі разом з чорною плівкою. Гарненько промийте рибу і просушіть паперовим рушником. Голову і хвіст залиште.2. Посипте рибу сіллю, перцем, полийте оливковою олією і втирайте все це в тушку скумбрії. Зробіть невеликі косі надрізи. Виконайте це з кожної тушкою з двох сторін.3. Очищений часник і вимитий лайм наріжте кружальцями. Розподіліть все це в тушці у кожної рибки.4. На глибоке деко постеліть фольгу, зверху додайте решітку, а на неї покладіть рибу.5. Відправте в розігріту до 170 градусів духовку (духовка+гриль) на чверть години.6. Тим часом змішайте соєвий соус з медом, кінзу подрібніть.7. Через потрібний час вийміть деко з духовки, переверніть рибу і змастіть приготованим соусом. Залиште запікатися ще на 10 хвилин.8. Готову рибу перекладіть на тарілку, ще раз змастіть медово-соєвим соусом, посипте подрібненої кінзою і паприкою. Прикрасьте шматочками лайма.Інгредієнти:1-1,5 кг капусти1 л води3 ст. л. цукру4 ст. л. оцту2 ч. л. солі1 головка часнику2 ст. л. гірчиці (краще солодку з зернятками)4 ст. л. оліїПриготування:Для початку підготуємо капусту. Розрізаємо її на 4 частини, складаємо в пакет для запікання, зав’язуємо кінчики пакету. Ставимо в духовку при температурі 150 С° на 30-40 хвилин.Для маринаду у воду додаємо сіль, цукор, кілька горошин перцю, даємо закипіти, вливаємо оцет і відразу знімаємо з вогню. Нехай охолоне.Теплу печену капусту нарізаємо шматочками (щоб було зручно їсти), заливаємо маринадом і лишаємо на добу-дві.Головку часнику чистимо, подрібнюємо, змішуємо з гірчицею та олією. Маринад з капусти зливаємо, заправляємо нашою заправкою, перемішуємо. Даємо настоятися ще добу і можна їсти.Борошно 600 гВода 150 мл (тепла)Яйця 3 штКапуста квашена чи свіжа 1000 гОлія 1 ст. л.Цукор 1 ст. л.Цибуля 2 штПерець за смаком.Квашену капусту віджимаємо, а свіжу чистимо, промиваємо і дрібно шаткуємо. Тушкуємо все до готовності, додавши половину олії, томатну пасту, воду або бульйон.Додаємо до капусти трохи обсмажену цибулю, сіль, цукор, все змішуємо і знову підсмажуємо, поки вода не випарується.З борошна, води та яєць замішуємо тісто середньої густини, розгортаємо в пласт товщиною 2 мм і нарізаємо квадратами по 5 см. Кожен злегка змащуємо яйцем, ліпимо вареники і відварюємо їх у підсоленому окропі.«Щоб пісна картопляна юшка вийшла смачною і корисною, важливо добре розварити картоплю, а от інші овочі і зелень потрібно намагатися не переварити. Чим менше зелень піддається термічній обробці, тим більше зберігається в ній вітамінів», – зазначила бренд-шефиня.Інгредієнти:– вода або овочевий бульйон – 1,5 літра;– картопля – 7-8 шт;– цибуля ріпчаста – 2 цибулини;– корінь петрушки – 1-2 шт;– морква – 1 велика;– олія соняшникова – 2 ст. л;– сіль за смаком;– перець чорний мелений або гострий пекучий – за смаком;– часник, житній або цільнозерновий хліб, зелена цибуля – для подачі.Приготування:Почищено картоплю ділимо приблизно навпіл. Одну частину розрізаємо на великі шматки і опускаємо в окріп або овочевий бульйон. Солимо.Слідом за картоплею додаємо в бульйон почищені корінці петрушки (або пастернак, шматочок кореня селери). Доводимо до кипіння, варимо картоплю до готовності.Картоплю, що залишилася, нарізаємо соломкою або кубиками. Ріжемо соломкою очищену моркву. Тонкими півкільцями шаткуємо цибулю.Зварену картоплю дістаємо з бульйону шумівкою і відразу ж розминаємо товкачем на однорідне пюре. Коріння петрушки викидаємо – воно більше не потрібне.Щоб картопляне пюре не збиралося грудочками, в нього додаємо трохи рідини. Повертаємо товчену картоплю в киплячий бульйон, розмішуємо.Після того, як бульйон знову почне кипіти, кладено в нього нарізану соломкою картоплю. Варимо до готовності картоплі.Коли картопля майже звариться, ставимо на вогонь сковорідку з олією, добре розігріваємо. Викладаємо цибулю і моркву, злегка підсмажуємо все на соняшниковій олії.Перекладаємо цибулю і моркву в суп разом з олією. Даємо знову закипіти, варимо 5-7 хвилин при невеликому кипінні.Наприкінці додаємо в картопляну юшку чорний мелений або червоний гострий перець.Готовій юшці даємо трохи настоятися під кришкою і розливаємо по тарілках. Подаємо пісну картопляну юшку з житнім, цільнозерновим хлібом, будь-якою зеленню і зубком часнику.«Голубці – це символ голуба, який приносить мир та злагоду. Тому пісні голубці гармонійно вписуються в меню на Святвечір і не дарма займають своє почесне місце серед 12 символічних страв. Крім того, це страва з капусти, символу поєднання навколо однієї основи, стабільності та сили, й грибів, що символізують продовження роду та плодовитість. Такі голубці навіть легше готувати за традиційні, адже в пісному варіанті, мені здається, потрібно змінити технологію приготування, щоб було більш смачними та ароматними. Й у цьому випадку на допомогу приходить запікання у духовці. Роботи менше, а смаку більше! А щоб голубці не були сухі та мали цікавіший смак, запікають їх під томатним соусом» – ділиться секретами Катерина.Інгредієнти:1 капустина, середня за розміром200 г довгозернового рису600 г печериць, не дрібно порізати1 велика морквина, почистити, натерти на великій тертці2 цибулини, почистити, порізати кубиками50 мл оліїСіль та чорний мелений перець до смакуДля соусу:1 л помідорів у власному соку (можна замінити на томатну пасту, тоді її треба 250 гр) подрібнити1 велика цибулина, порізати кубиками1 зубок часнику, вичавити2 ст. л. цукру1 ч. л. солі3 ст.л. олії1) У капусти вирізати качан й занурити у киплячу воду (можна додати трішки оцту, якщо листя товсте) на кілька хвилин. Капустину дістати, та зняти м’яке верхнє листя. Потім знову повернути у киплячу воду й знову зняти верхнє листя. І так розібрати капусту на листки.2) Рис промити холодною водою. Помістити у невелику каструлю, залити доверху водою та довести до кипіння. Варити 1 хвилину та відцідити.3) У великій сковорідці розігріти олію. Додати цибулю та моркву. Тушкувати, доки овочі не стануть м’ягкі.4) Додати печериці, посолити до смаку й тушкувати, помішуючи, доки випарує вся рідина, яку пустять гриби.5) Досипати відварений рис й прогріти все разом, щоб рис увібрав в себе аромат овочів та грибів. Зняти з вогню.6) Для соусу на олії у невеликій каструлі підсмажити цибулю, додати сіль та цукор. Коли цибуля притушиться, додати часник та помідори. Варити 20 хвилин, постійно помішуючи, доки соус дещо загусне. Зняти з вогню.7) Поки соус вариться, сформувати голубці: на кожен капустяний лист покласти трохи фаршу (кількість залежить від розміру листа) і акуратно загорнути, як згорток. Те ж зробити з іншими листками та фаршем.На цьому етапі частину голубців з грибами можна заморозити, акуратно склавши їх в лоток з кришкою або в поліетиленовий пакет, щільно загорнувши його. Розморожувати як зазвичай, протягом ночі в холодильнику. І продовжити приготування голубців з пункту 8.Якщо хочете готувати відразу всі голубці, то соусу потрібно в 2 рази більше. І далі слідувати вказівкам нижче.8) Духовку розігріти до 180 ᵒС.9) У жаротривкий посуд налити стільки соусу, щоб він покрив дно тонким шаром. Готові голубці скласти не дуже тісно у підготовлений посуд і полити рештою соусу.10) Посуд з пісними голубцями щільно накрити фольгою і пекти 30 хвилин. Зняти фольгу і пекти ще 15-20 хвилин. Голубці повинні трохи підрум’янитись, більша частина рідини випарувати, а капуста має бути м’якою.11) Дістати печені голубці з духовки, залишити на 5 хвилин як є, щоб зійшов жар, перекласти разом з соусом, в якому запікались, у посуд для сервірування.Інгредієнти:1 склянка пшениці4 склянки води50 г вершкового масла2-3 ст. л. меду2 ст. л. маку1 жменя волоських горіхів100 г кураги1 жменя родзинок1 лимон (цедра та сік)Пшеницю (1 склянка) залийте 4 склянками води на ніч для набухання. Вранці злийте воду і залийте новими 4 склянками води. Варіть на невеликому вогні 1 годину до готовності. Якщо після того, як пшениця буде повністю готова, залишиться трохи води, то її потрібно злити.Ще в теплу кашу додайте 50 г вершкового масла, так смак пшениці буде насиченіший.Курагу (100 г) наріжте невеликими кубиками. Якщо у вас дуже тверда курага, можете її попередньо запарити в окропі протягом 5 хвилин.Додайте в кашу нарізану кубиками курагу і жменю родзинок. Потім додайте мак (2 ст. л.) і 1 см кореня імбиру, натертого на дрібній тертці.Додайте жменю подрібнених волоських горіхів і перемішайте кашу.Лимон (1 шт.) добре помийте і просушіть. Натріть цедру лимона на дрібній тертці.Додайте в кутю 2-3 ст. л. меду і натерту цедру лимона.Додайте 1-2 ст. л. лимонного соку і ще раз добре перемішайте. Залиште кутю мінімум на 2 години в холодильнику, щоб вона настоялася.Інгредієнти:Рис – 0,5 ст.Мигдаль – 0,5 ст.Волоські горіхи – 0,5 ст.Мак – 0,5 ст.Родзинки – 0,5 ст.Курага – 0,5 ст.Мед – 2 ст. л.Приготування:Залити мак окропом і залишити на 1-2 години.Курагу з родзинками в одному посуді також залити окропом й залишити на 1-2 години.Воду з кураги та родзинок злити, довести її обсяг до 1,5 склянок і перелити в каструлю. Засипати у воду промитий рис. Накрити і варити на слабкому вогні до готовності.Нарізати волоські горіхи. Мигдаль подрібнити в блендері. Нарізати курагу так, щоб вона була одного розміру з родзинками.У готовий рис додати мед і розмішати.З маку злити більшу частину води, а мак з водою, що залишилася, збити блендером або перетерти у макітрі.Скласти в одну миску курагу з родзинками та горіхи, додати перетертий мак. Додати теплий рис та перемішати. Прикрасити кутю на власний смак і подавати до святкового столу.Інгредієнти:Пшениця 2 склянкиМак 200 гВолоські горіхи 200 гРодзинки 150 гМед 3 ст. л.Приготування:Мак ретельно промиваємо, запарюємо гарячою водою і залишаємо на 3 години. Або ж можна просто замінити на готову макову суміш.Якщо зерна пшениці не просіяні, тоді товчемо їх у дерев’яній ступці за допомогою товкачика, періодично підливаючи по чайній ложці теплої води (щоб оболонка зерна повністю зруйнувалася).Пшеницю промиваємо, заливаємо гарячою водою і варимо в каструлі на повільному вогні до м’якості (можна в духовці або глиняному горщику), періодично доливаючи гарячу воду. Каша повинна вийти розсипчастою.Охолоджуємо кашу та заправляємо медом (1 ст. л.).Додаємо мак та попередньо підсмажені до хрусткої скоринки волоські горіхи. За бажанням, в кінці кутю можна підсолодити цукром.Як додала наостанок Катерини Семенюк, є багато варіацій куті. До прикладу, її дідусь та бабуся додавали у кутю апельсин та халву. Можна пофантазувати і добавити курагу та сушені банани, чи просто з вишні, що нам буде звичніше.Ті, хто полюбляє рідку святкову кашу, можуть розбавляти її соком з вишень або узваром, або просто перекип’яченою водичкою.

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