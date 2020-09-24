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У волинянина вдома знайшли велику партію контрабандних сигарет

У волинянина вдома знайшли велику партію контрабандних сигарет
На Волині виявили місце зберігання значної партії тютюнових виробів.

Про це інформують в ГУ ДФС у Волинській області.

Правоохоронці з’ясували, що житель одного з сіл Ковельського району на території власного житлового обійстя незаконно зберігав тютюнові вироби без марок акцизного податку встановленого зразка, з метою подальшої реалізації на території регіону, в тому числі через мережу роздрібної торгівлі.

Відтак, в рамках операції "Акциз" та розслідування кримінального провадження за ст. ст. 199, 204 КК України, провели санкціонований обшук. Вилучили з незаконного обігу 7000 пачок тютюнових виробів орієнтовною вартістю 350 тисяч гривень.

Наразі проводять першочергові слідчі дії та вирішують питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.

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Теги: сигарети, обшуки, Волинь
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