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Святковий настрій на колесах: волинянин прикрасив свою автівку гірляндами, щоб дарувати людям радість. ФОТО

Святковий настрій на колесах: волинянин прикрасив свою автівку гірляндами, щоб дарувати людям радість. ФОТО
Олександр Чабан – людина, яка додає святкового настрою мешканцям Нововолинська. Саме він є власником «вогняної дев’ятки» – автомобіля, повністю прикрашеного різнокольоровими гірляндами.

Для того, щоб прикрасити машину, хлопцю довелося попрацювати більше шести годин, проте результат йому дуже сподобався. Подобається святково вбрана автівка і мешканцям міста, - пише Буг.

Сашко зізнається, що люди реагують дуже часто, знімають на телефони відео, відкривають роти від здивування. У всіх, впевнений хлопець, після зустрічі з «вогняною дев’яткою» додається святкового настрою.

Минулоріч святкова автівка виїхала на вулиці Нововолинська вперше. Тоді її зняли на відео, а журналістка Катерина Костючик опублікувала фото, давши назву «вогняна дев’ятка». Це прізвисько сподобалося і власнику автівки, і людям та закріпилося за автомобілем.

На свята на межі 2020-2021 років на вулиці Нововолинська виїхала оновлена дев’ятка. Вогників на ній значно більше. Для того, щоб прикрасити авто, знадобилося 110 метрів гірлянд. А щоб вони світилися, в день йде 33 батарейки АА.

Зважаючи на таку “непогоду” для свят, Олександр вмикає вогні на автівці, коли на вулиці не дуже мокро та немає дощу. З нетерпінням чекає, коли все ж таки хоч би на Різдво місто прикраситься снігом.

Надихнув Олександра на святкову авантюру Нововолинськ та його люди. Приємно дарувати людям посмішки та гарний гастрій, говорить Олександр Чабан.

Святковий настрій на колесах: волинянин прикрасив свою автівку гірляндами, щоб дарувати людям радість. ФОТО
Святковий настрій на колесах: волинянин прикрасив свою автівку гірляндами, щоб дарувати людям радість. ФОТО
Святковий настрій на колесах: волинянин прикрасив свою автівку гірляндами, щоб дарувати людям радість. ФОТО
Святковий настрій на колесах: волинянин прикрасив свою автівку гірляндами, щоб дарувати людям радість. ФОТО
Святковий настрій на колесах: волинянин прикрасив свою автівку гірляндами, щоб дарувати людям радість. ФОТО

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Теги: авто, прикраси, Нововолинськ, гірлянди
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