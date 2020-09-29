Міського голову Каменя-Каширського, депутата і землевпорядника судитимуть за хабарництво





Про це інформує прокуратура Волині.



Нагадаємо, 26 вересня у Луцькому міськрайонному суді кожному з



Волинська обласна прокуратура затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вимагання й одержання неправомірної вигоди (ч.3 ст. 368 КК України) Камінь-Каширським міським головою, а також депутатом та провідним спеціалістом земельного відділу Камінь-Каширської міської ради.



Слідство встановило, що посадовці 24 вересня 2020 року одержали від підприємця 4300 доларів США за сприяння у виділенні йому земельної ділянки комерційного призначення



Невдовзі обвинувачені у вчиненні цього злочину чиновники постануть перед судом.



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