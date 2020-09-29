Міського голову Каменя-Каширського, депутата і землевпорядника судитимуть за хабарництво
Сьогодні, 10:01
На Волині міського голову, депутата міськради та землевпорядника судитимуть за вимагання і одержання 4300 доларів США неправомірної вигоди.
Про це інформує прокуратура Волині.
Нагадаємо, 26 вересня у Луцькому міськрайонному суді кожному з підозрюваних обирали міру запобіжного заходу, утім – жодного не взяли під варту, про що свідчать ухвали суду.
Волинська обласна прокуратура затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вимагання й одержання неправомірної вигоди (ч.3 ст. 368 КК України) Камінь-Каширським міським головою, а також депутатом та провідним спеціалістом земельного відділу Камінь-Каширської міської ради.
Слідство встановило, що посадовці 24 вересня 2020 року одержали від підприємця 4300 доларів США за сприяння у виділенні йому земельної ділянки комерційного призначення для будівництва багатоквартирного будинку.
Невдовзі обвинувачені у вчиненні цього злочину чиновники постануть перед судом.
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Про це інформує прокуратура Волині.
Нагадаємо, 26 вересня у Луцькому міськрайонному суді кожному з підозрюваних обирали міру запобіжного заходу, утім – жодного не взяли під варту, про що свідчать ухвали суду.
Волинська обласна прокуратура затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вимагання й одержання неправомірної вигоди (ч.3 ст. 368 КК України) Камінь-Каширським міським головою, а також депутатом та провідним спеціалістом земельного відділу Камінь-Каширської міської ради.
Слідство встановило, що посадовці 24 вересня 2020 року одержали від підприємця 4300 доларів США за сприяння у виділенні йому земельної ділянки комерційного призначення для будівництва багатоквартирного будинку.
Невдовзі обвинувачені у вчиненні цього злочину чиновники постануть перед судом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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