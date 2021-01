Магія різдвяної музики: після вечора атмосферних саундреків від відомого оркестру Луцьк запорошило снігом

У Луцьку відбувся магічний концерт від відомого львівського симфонічного оркестру «LUMOS Orchestra». В переддень Різдва, 5 січня, у драмтеатрі звучали найвідоміші саундреки зі стрічок «Сам удома», «Едвард руки-ножиці», «Чарлі та шоколадна фабрика», «Ґрінч», «Доктор Хто», «Красуня та чудовисько» й інших.Один із провідних оркестрів України, що вже понад десять років поспіль виконує музику з саундтреків, точно знає, що припаде до душі слухачам, тож після завершення виступу зал аплодував стоячи і проводжав артистів після мелодії «на біс».У містах України та за кордоном колектив вже давно має своїх вірних прихильників, от у Луцьку, на жаль, зібралося не надто багато слухачів, але артисти викладалися на повну. Над сценою висів екран, де показували кадри зі стрічок, пісні із яких співали та грали музиканти.Концертна програма має символічну назву – «The Sounds of Christmas», а а особливої різдвяної атмосфери додало те, що у Луцьку на вечір випало трохи снігу. Щоправда, він швидко розтанув, але це лише привід вірити у магію новорічних свят та продовжувати наспівувати мелодії з «Клауса», «Полярного експресу» чи «Анастасії». «Різдвяні свята – час, коли у світі відбуваються чудернацькі казкові історії», – розпочинаючи захід, сказав ведучий.Впродовж усього концерту він читав листа, слова із якого підводили глядачів до наступного треку. Так, коли сказав, що потрібно мати свій шлях і йти за компасом, на сцені виконали мелодію із мультфільму «Золотий компас», коли сказав, що магію можна творити і без чарівної палички, то на екрані з’явилися кадри зі святкування у Хогвардсі, наостанок порадив знайти власне Різдво, а «LUMOS Orchestra» виконали мелодію «Where Are You Christmas» із «Ґрінча». До слова, солісткитавиконували пісні англійською мовою, однак ті, хто не розумів тексту слів, відчували сенс і без того.Фото з неймовірно атмосферного концерту опублікувала на своїй сторінці фотографка