Магія різдвяної музики: після вечора атмосферних саундреків від відомого оркестру Луцьк запорошило снігом
Сьогодні, 11:20
У Луцьку відбувся магічний концерт від відомого львівського симфонічного оркестру «LUMOS Orchestra». В переддень Різдва, 5 січня, у драмтеатрі звучали найвідоміші саундреки зі стрічок «Сам удома», «Едвард руки-ножиці», «Чарлі та шоколадна фабрика», «Ґрінч», «Доктор Хто», «Красуня та чудовисько» й інших.
Один із провідних оркестрів України, що вже понад десять років поспіль виконує музику з саундтреків, точно знає, що припаде до душі слухачам, тож після завершення виступу зал аплодував стоячи і проводжав артистів після мелодії «на біс».
У містах України та за кордоном колектив вже давно має своїх вірних прихильників, от у Луцьку, на жаль, зібралося не надто багато слухачів, але артисти викладалися на повну. Над сценою висів екран, де показували кадри зі стрічок, пісні із яких співали та грали музиканти.
Концертна програма має символічну назву – «The Sounds of Christmas», а а особливої різдвяної атмосфери додало те, що у Луцьку на вечір випало трохи снігу. Щоправда, він швидко розтанув, але це лише привід вірити у магію новорічних свят та продовжувати наспівувати мелодії з «Клауса», «Полярного експресу» чи «Анастасії». «Різдвяні свята – час, коли у світі відбуваються чудернацькі казкові історії», – розпочинаючи захід, сказав ведучий.
Впродовж усього концерту він читав листа, слова із якого підводили глядачів до наступного треку. Так, коли сказав, що потрібно мати свій шлях і йти за компасом, на сцені виконали мелодію із мультфільму «Золотий компас», коли сказав, що магію можна творити і без чарівної палички, то на екрані з’явилися кадри зі святкування у Хогвардсі, наостанок порадив знайти власне Різдво, а «LUMOS Orchestra» виконали мелодію «Where Are You Christmas» із «Ґрінча». До слова, солістки Марта Говдиш, Мар'яна Браташ та Анна Васильченко виконували пісні англійською мовою, однак ті, хто не розумів тексту слів, відчували сенс і без того.
Фото з неймовірно атмосферного концерту опублікувала на своїй сторінці фотографка Ірина Кабанова.
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Один із провідних оркестрів України, що вже понад десять років поспіль виконує музику з саундтреків, точно знає, що припаде до душі слухачам, тож після завершення виступу зал аплодував стоячи і проводжав артистів після мелодії «на біс».
У містах України та за кордоном колектив вже давно має своїх вірних прихильників, от у Луцьку, на жаль, зібралося не надто багато слухачів, але артисти викладалися на повну. Над сценою висів екран, де показували кадри зі стрічок, пісні із яких співали та грали музиканти.
Концертна програма має символічну назву – «The Sounds of Christmas», а а особливої різдвяної атмосфери додало те, що у Луцьку на вечір випало трохи снігу. Щоправда, він швидко розтанув, але це лише привід вірити у магію новорічних свят та продовжувати наспівувати мелодії з «Клауса», «Полярного експресу» чи «Анастасії». «Різдвяні свята – час, коли у світі відбуваються чудернацькі казкові історії», – розпочинаючи захід, сказав ведучий.
Впродовж усього концерту він читав листа, слова із якого підводили глядачів до наступного треку. Так, коли сказав, що потрібно мати свій шлях і йти за компасом, на сцені виконали мелодію із мультфільму «Золотий компас», коли сказав, що магію можна творити і без чарівної палички, то на екрані з’явилися кадри зі святкування у Хогвардсі, наостанок порадив знайти власне Різдво, а «LUMOS Orchestra» виконали мелодію «Where Are You Christmas» із «Ґрінча». До слова, солістки Марта Говдиш, Мар'яна Браташ та Анна Васильченко виконували пісні англійською мовою, однак ті, хто не розумів тексту слів, відчували сенс і без того.
Фото з неймовірно атмосферного концерту опублікувала на своїй сторінці фотографка Ірина Кабанова.
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Коментарі 1
Чудовий концерт, жива музики, чарівні голоси тендітних дівчат!!!
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Магія різдвяної музики: після вечора атмосферних саундреків від відомого оркестру Луцьк запорошило снігом
Сьогодні, 11:20