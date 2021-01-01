У боулінг-клубі «Strike City» – знижки для школярів та студентів*





Про це інформує пресслужба ТРЦ.



Усі охочі зможуть пограти в боулінг за вигідними акційними цінами:



- Тариф студентський – 89грн/година гри у боулінг;



- Тариф дитячий – 69грн/година гри у боулінг.



Пропозиція діє з понеділка до п'ятниці з 11:00 до 18:00 години. Бронювання доріжок: 067 334 50 85.



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