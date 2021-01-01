У боулінг-клубі «Strike City» – знижки для школярів та студентів*
Сьогодні, 12:23
«ПортCity» запрошує усіх лучан та гостей міста на розваги у боулінг-клуб «Strike City».
Про це інформує пресслужба ТРЦ.
Усі охочі зможуть пограти в боулінг за вигідними акційними цінами:
- Тариф студентський – 89грн/година гри у боулінг;
- Тариф дитячий – 69грн/година гри у боулінг.
Пропозиція діє з понеділка до п'ятниці з 11:00 до 18:00 години. Бронювання доріжок: 067 334 50 85.
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Про це інформує пресслужба ТРЦ.
Усі охочі зможуть пограти в боулінг за вигідними акційними цінами:
- Тариф студентський – 89грн/година гри у боулінг;
- Тариф дитячий – 69грн/година гри у боулінг.
Пропозиція діє з понеділка до п'ятниці з 11:00 до 18:00 години. Бронювання доріжок: 067 334 50 85.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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