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У боулінг-клубі «Strike City» – знижки для школярів та студентів*

У боулінг-клубі «Strike City» – знижки для школярів та студентів*
«ПортCity» запрошує усіх лучан та гостей міста на розваги у боулінг-клуб «Strike City».

Про це інформує пресслужба ТРЦ.

Усі охочі зможуть пограти в боулінг за вигідними акційними цінами:

- Тариф студентський – 89грн/година гри у боулінг;

- Тариф дитячий – 69грн/година гри у боулінг.

Пропозиція діє з понеділка до п'ятниці з 11:00 до 18:00 години. Бронювання доріжок: 067 334 50 85.

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Теги: ПортCity, Луцьк, реклама
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