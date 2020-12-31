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Автозаправку у Ківерцях, вартість якої 10 мільйонів, через суд повернули державі

Автозаправку у Ківерцях, вартість якої 10 мільйонів, через суд повернули державі
Прокуратура домоглася повернення державі приміщення АЗС у місті Ківерці вартістю 10 мільйонів гривень.

Прокурори з'ясували, що господарське товариство неналежно виконувало умови договору оренди приміщення, неправомірно передало його у суборенду, використовувало навіть після припинення дії договору та не повертало на вимогу балансоутримувача, - інформує пресслужба прокуратури Волині.

У суді прокуратура вимагала повернення майна державі. Проте суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову. Оскарживши таке рішення в апеляційному порядку, прокурори домоглися повернення державі приміщення АЗС.

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Теги: Ківерці, автозаправку
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