Автозаправку у Ківерцях, вартість якої 10 мільйонів, через суд повернули державі





Прокурори з'ясували, що господарське товариство неналежно виконувало умови договору оренди приміщення, неправомірно передало його у суборенду, використовувало навіть після припинення дії договору та не повертало на вимогу балансоутримувача, - інформує пресслужба прокуратури Волині.



У суді прокуратура вимагала повернення майна державі. Проте суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову. Оскарживши таке рішення в апеляційному порядку, прокурори домоглися повернення державі приміщення АЗС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прокуратура домоглася повернення державі приміщення АЗС у місті Ківерці вартістю 10 мільйонів гривень.Прокурори з'ясували, що господарське товариство неналежно виконувало умови договору оренди приміщення, неправомірно передало його у суборенду, використовувало навіть після припинення дії договору та не повертало на вимогу балансоутримувача, - інформує пресслужба прокуратури Волині.У суді прокуратура вимагала повернення майна державі. Проте суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову. Оскарживши таке рішення в апеляційному порядку, прокурори домоглися повернення державі приміщення АЗС.

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