Бійцю з Волині, який пройшов пекло війни на Донбасі, потрібна допомога на лікування

Валерію Гонті потрібно фінансова допомога. У нього виявили атерому вушної ділянки та аномалію Кімерлі. Зазначає, що орієнтовний курс лікування на місяць вартує близько 30 тисяч гривень.



Про це Валерій розповів



«Це наслідок війни. Після контузій, появилася нейросенсорна приглухуватість, а безкоштовне лікування від держави – це тількі крапельниці глюкози і таблетки від голови. Мені постійно потрібно пити ноотропи, периферичні вазодилататори, актиоксиданти тощо. Сподіваюсь на волонтерів та небайдужих людей, які часто допомагають. Ковельська міська рада допомогла от зі слуховими апаратами, але багато коштів йде на медикаменти...Орієнтовно – 30 тисяч гривень на місяць», – розповів Валерій.



Реквізити для допомоги: 4441114423173093 Монобанк



Довідка: Валерія знають всі за позивним «Гонта». Знають ще із часу боїв за Донецький аеропорт. В складі «Правого сектору» в 2014 він безвилазно місяць провів на диспетчерській вежі ДАПу. Частина тих бійців «ПС», що воювали в аеропорту і Пісках підписали контракт і вступили в 1-й батальйон 54-ї бригади, де командував «Купол», якого вони знали ще з боїв за аеропорт. Бої на Світлодарській дузі для частини з бійців були за той рік другі. Цього разу «Гонта» йшов в першій групі в наступ. І один з небагатьох залишився неушкодженим. Зумів винести пораненого бійця з позицій під артилерійським вогнем.



«В Ковелі — вдома мене записали двохсотим, те, що я пережив — це дитячі забавки порівняно з тим, що дружина пережила. Сказала, що поки мене дома не побачить — не заспокоїться», - розповів чоловік.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинському бійцюпотрібно фінансова допомога. У нього виявили атерому вушної ділянки та аномалію Кімерлі. Зазначає, що орієнтовний курс лікування на місяць вартує близько 30 тисяч гривень.Про це Валерій розповів «Першому» «Це наслідок війни. Після контузій, появилася нейросенсорна приглухуватість, а безкоштовне лікування від держави – це тількі крапельниці глюкози і таблетки від голови. Мені постійно потрібно пити ноотропи, периферичні вазодилататори, актиоксиданти тощо. Сподіваюсь на волонтерів та небайдужих людей, які часто допомагають. Ковельська міська рада допомогла от зі слуховими апаратами, але багато коштів йде на медикаменти...Орієнтовно – 30 тисяч гривень на місяць», – розповів Валерій.Валерія знають всі за позивним «Гонта». Знають ще із часу боїв за Донецький аеропорт. В складі «Правого сектору» в 2014 він безвилазно місяць провів на диспетчерській вежі ДАПу. Частина тих бійців «ПС», що воювали в аеропорту і Пісках підписали контракт і вступили в 1-й батальйон 54-ї бригади, де командував «Купол», якого вони знали ще з боїв за аеропорт. Бої на Світлодарській дузі для частини з бійців були за той рік другі. Цього разу «Гонта» йшов в першій групі в наступ. І один з небагатьох залишився неушкодженим. Зумів винести пораненого бійця з позицій під артилерійським вогнем.«В Ковелі — вдома мене записали двохсотим, те, що я пережив — це дитячі забавки порівняно з тим, що дружина пережила. Сказала, що поки мене дома не побачить — не заспокоїться», - розповів чоловік.

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