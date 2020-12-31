135 нових випадків та дві смерті: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу





Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.



Зокрема, нові випадки виявили у таких містах і районах області:



м. Луцьк – 51,

м. Нововолинськ – 3,

Володимир-Волинський район – 44,

Горохівський район – 1,

Іваничівський район – 1,

Ківерцівський район – 13,

Ковельський район – 3,

Луцький район – 16,

Рожищенський район - 3.



Усього станом на 6 січня в області зареєстрували 33 709 випадків.

Одужали– 30 138 (за останню добу – 394).



Летальних випадків – 528 (за останню добу – 2: в м.Нововолинськ – 1 та Володимир-Волинському районі – 1).



Методом ПЛР всього обстежили 132 611 осіб, за минулу добу - 947 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 135 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.Зокрема, нові випадки виявили у таких містах і районах області:м. Луцьк – 51,м. Нововолинськ – 3,Володимир-Волинський район – 44,Горохівський район – 1,Іваничівський район – 1,Ківерцівський район – 13,Ковельський район – 3,Луцький район – 16,Рожищенський район - 3.Усього станом на 6 січня в області зареєстрували 33 709 випадків.Одужали– 30 138 (за останню добу – 394).Летальних випадків – 528 (за останню добу – 2: в м.Нововолинськ – 1 та Володимир-Волинському районі – 1).Методом ПЛР всього обстежили 132 611 осіб, за минулу добу - 947 осіб.

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