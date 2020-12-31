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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

135 нових випадків та дві смерті: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу

135 нових випадків та дві смерті: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 135 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.

Зокрема, нові випадки виявили у таких містах і районах області:

м. Луцьк – 51,
м. Нововолинськ – 3,
Володимир-Волинський район – 44,
Горохівський район – 1,
Іваничівський район – 1,
Ківерцівський район – 13,
Ковельський район – 3,
Луцький район – 16,
Рожищенський район - 3.

Усього станом на 6 січня в області зареєстрували 33 709 випадків.
Одужали– 30 138 (за останню добу – 394).

Летальних випадків – 528 (за останню добу – 2: в м.Нововолинськ – 1 та Володимир-Волинському районі – 1).

Методом ПЛР всього обстежили 132 611 осіб, за минулу добу - 947 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, статистика
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