135 нових випадків та дві смерті: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 10:53
За минулу добу на Волині зареєстрували 135 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.
Зокрема, нові випадки виявили у таких містах і районах області:
м. Луцьк – 51,
м. Нововолинськ – 3,
Володимир-Волинський район – 44,
Горохівський район – 1,
Іваничівський район – 1,
Ківерцівський район – 13,
Ковельський район – 3,
Луцький район – 16,
Рожищенський район - 3.
Усього станом на 6 січня в області зареєстрували 33 709 випадків.
Одужали– 30 138 (за останню добу – 394).
Летальних випадків – 528 (за останню добу – 2: в м.Нововолинськ – 1 та Володимир-Волинському районі – 1).
Методом ПЛР всього обстежили 132 611 осіб, за минулу добу - 947 осіб.
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Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.
Зокрема, нові випадки виявили у таких містах і районах області:
м. Луцьк – 51,
м. Нововолинськ – 3,
Володимир-Волинський район – 44,
Горохівський район – 1,
Іваничівський район – 1,
Ківерцівський район – 13,
Ковельський район – 3,
Луцький район – 16,
Рожищенський район - 3.
Усього станом на 6 січня в області зареєстрували 33 709 випадків.
Одужали– 30 138 (за останню добу – 394).
Летальних випадків – 528 (за останню добу – 2: в м.Нововолинськ – 1 та Володимир-Волинському районі – 1).
Методом ПЛР всього обстежили 132 611 осіб, за минулу добу - 947 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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