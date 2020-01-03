Різдво в Україні буде теплим та дощовим
Сьогодні, 17:10
Різдво в Україні очікується теплим та дощовим. Циклон принесе ускладнення погоди. Опади - переважно дощ, місцями мокрий сніг, та сильний вітер - охоплять більшість областей.
Про це синоптик Наталія Діденко написала на своїй сторінці у фейсбуці.
"Де випадатиме мокрий сніг, очікується налипання мокрого снігу - водії, обережно! Це найбільше стосується західних областей, Вінниччини, ввечері - Житомирщини та західних районів Київщини.
У східній частині України, в Дніпрі з районами, на Запоріжжі та в Криму опади більш ймовірні завтра ввечері", - зазначила синоптик.
Вітер буде південно-східним, а на Заході північно-західним, поривчастим.
"Пора вже розробити нові синоптично-колядницькі традиції - замість кожухів та вовняних хусток треба переходити на водонепроникні пуховики в українських орнаментах та шовкові хустки чи тоненькі шапки із вишивкою. Янголи, царі, Ірод, волхви, пастушки можуть також подумати над своїм вертепним гардеробом в умовах сучасного клімату. І візьміть парасолі - різдвяну Зірку захищати!", - вважає Діденко.
Температура повітря у ніч на Різдво передбачається близько нуля.
Вдень 7-го січня очікується 2-6 градусів тепла, у південній частині 5-12 градусів тепла, на Заході та на північному сході України 0+3 градуси.
Похолодання до "мінусів" прийде в Україну на наступному тижні, якраз на Маланки-Василя, каже синоптик.
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Про це синоптик Наталія Діденко написала на своїй сторінці у фейсбуці.
"Де випадатиме мокрий сніг, очікується налипання мокрого снігу - водії, обережно! Це найбільше стосується західних областей, Вінниччини, ввечері - Житомирщини та західних районів Київщини.
У східній частині України, в Дніпрі з районами, на Запоріжжі та в Криму опади більш ймовірні завтра ввечері", - зазначила синоптик.
Вітер буде південно-східним, а на Заході північно-західним, поривчастим.
"Пора вже розробити нові синоптично-колядницькі традиції - замість кожухів та вовняних хусток треба переходити на водонепроникні пуховики в українських орнаментах та шовкові хустки чи тоненькі шапки із вишивкою. Янголи, царі, Ірод, волхви, пастушки можуть також подумати над своїм вертепним гардеробом в умовах сучасного клімату. І візьміть парасолі - різдвяну Зірку захищати!", - вважає Діденко.
Температура повітря у ніч на Різдво передбачається близько нуля.
Вдень 7-го січня очікується 2-6 градусів тепла, у південній частині 5-12 градусів тепла, на Заході та на північному сході України 0+3 градуси.
Похолодання до "мінусів" прийде в Україну на наступному тижні, якраз на Маланки-Василя, каже синоптик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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