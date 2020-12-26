Військовий медик волинської бригади 3 роки рятує своїх побратимів на Сході

Вікторія рятує життя своїх побратимів на передовій.



Про дівчину-медика



Попри велике навантаження у повсякденній роботі, вона продовжує понаднормово здобувати все нові й нові знання, бо знає — від її компетентності залежить здоров'я наших захисників.



«Я постійно перечитую протоколи надання допомоги, завантажую якісь нові підручники з Інтернету й поновлюю знання. У моїй роботі постійний розвиток надважливий», - говорить «Магнезія».



Й такий підхід дає результат. Під час чергового загострення на фронті Вікторія разом з побратимами й посестрами врятували життя п'ятьох поранених, троє з яких втратили кінцівки, а ще двоє — отримали тяжкі контузії. Завдяки злагодженій роботі військових медиків, знанням та досвіду, це надскладне завдання було виконане, а життя українських воїнів врятовані.



Окрім служби й навчання та попри перебування на фронті, «Магнезія» знаходить час, щоб турбуватися про свого собаку — німецьку вівчарку на прізвисько «Ріфф». Вона говорить, що продовжить рятувати життя — чи як військовослужбовиця, чи як парамедик — і це найголовніше.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Магнезія» - військовий медик 14-ї окремої механізованої бригади імені княза Романа Великого, що виконує бойове завдання на лінії фронту. Вже три рокирятує життя своїх побратимів на передовій.Про дівчину-медика розповіли у пресслужбі волинської бригади.Попри велике навантаження у повсякденній роботі, вона продовжує понаднормово здобувати все нові й нові знання, бо знає — від її компетентності залежить здоров'я наших захисників.«Я постійно перечитую протоколи надання допомоги, завантажую якісь нові підручники з Інтернету й поновлюю знання. У моїй роботі постійний розвиток надважливий», - говорить «Магнезія».Й такий підхід дає результат. Під час чергового загострення на фронті Вікторія разом з побратимами й посестрами врятували життя п'ятьох поранених, троє з яких втратили кінцівки, а ще двоє — отримали тяжкі контузії. Завдяки злагодженій роботі військових медиків, знанням та досвіду, це надскладне завдання було виконане, а життя українських воїнів врятовані.Окрім служби й навчання та попри перебування на фронті, «Магнезія» знаходить час, щоб турбуватися про свого собаку — німецьку вівчарку на прізвисько «Ріфф». Вона говорить, що продовжить рятувати життя — чи як військовослужбовиця, чи як парамедик — і це найголовніше.

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