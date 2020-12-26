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Військовий медик волинської бригади 3 роки рятує своїх побратимів на Сході

Військовий медик волинської бригади 3 роки рятує своїх побратимів на Сході
«Магнезія» - військовий медик 14-ї окремої механізованої бригади імені княза Романа Великого, що виконує бойове завдання на лінії фронту. Вже три роки Вікторія рятує життя своїх побратимів на передовій.

Про дівчину-медика розповіли у пресслужбі волинської бригади.

Попри велике навантаження у повсякденній роботі, вона продовжує понаднормово здобувати все нові й нові знання, бо знає — від її компетентності залежить здоров'я наших захисників.

«Я постійно перечитую протоколи надання допомоги, завантажую якісь нові підручники з Інтернету й поновлюю знання. У моїй роботі постійний розвиток надважливий», - говорить «Магнезія».

Й такий підхід дає результат. Під час чергового загострення на фронті Вікторія разом з побратимами й посестрами врятували життя п'ятьох поранених, троє з яких втратили кінцівки, а ще двоє — отримали тяжкі контузії. Завдяки злагодженій роботі військових медиків, знанням та досвіду, це надскладне завдання було виконане, а життя українських воїнів врятовані.

Окрім служби й навчання та попри перебування на фронті, «Магнезія» знаходить час, щоб турбуватися про свого собаку — німецьку вівчарку на прізвисько «Ріфф». Вона говорить, що продовжить рятувати життя — чи як військовослужбовиця, чи як парамедик — і це найголовніше.


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Теги: військовий медик, волинська бригада
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