У 2020 році в аваріях на Волині загинуло 114 людей, а травмувалась – 841

За 2020 рік на Волині трапилося 726 ДТП із травмованими, що на 10 % менше, ніж за аналогічний період минулого року.Про це інформує відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції у Волинській області.Загалом на дорогах області трапилося 3055 дорожньо-транспортних пригод, що на 5 % більше аналогічного періоду минулого року.На жаль, 114 людей загинули (на 11 % менше, ніж за аналогічний період 2019 року), а 841 — травмувалася (зменшення на 14 % у порівнянні з 2019 роком).Найпоширенішими видами ДТП з травмованими за 2020 рік є:- зіткнення (41 %),- наїзд на пішохода (26 %),- перекидання транспортних засобів (12 %),- наїзд на велосипедиста (10 %).- наїзд на перешкоду (8 %).Головними причинами автопригод, які були скоєні протягом цього періоду, є:- порушення правил маневрування — 925 автопригоди або 30 % від усіх ДТП;- перевищення безпечної швидкості руху — 891 ДТП (29 %),- недодержання дистанції — 478 ДТП (16 %),- порушення правил проїзду перехресть — 198 ДТП (6 %),- керування транспортним засобом у нетверезому стані — 147 ДТП (5%).За рік на території області зареєстрували 147 ДТП через перебування водіїв у нетверезому стані, при цьому 35 таких ДТП були з травмованими, в яких 4 особи загинули та 50 травмувалися.Статистика щодо ДТП за участю дітей: за вище вказаний період зареєстрували 155 ДТП за участю дітей, з них — 122 ДТП з травмованими, в яких 4 дитини загинули та 128 дитина травмувалася.