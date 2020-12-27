У 2020 році в аваріях на Волині загинуло 114 людей, а травмувалась – 841
Сьогодні, 11:40
За 2020 рік на Волині трапилося 726 ДТП із травмованими, що на 10 % менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це інформує відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції у Волинській області.
Загалом на дорогах області трапилося 3055 дорожньо-транспортних пригод, що на 5 % більше аналогічного періоду минулого року.
На жаль, 114 людей загинули (на 11 % менше, ніж за аналогічний період 2019 року), а 841 — травмувалася (зменшення на 14 % у порівнянні з 2019 роком).
Найпоширенішими видами ДТП з травмованими за 2020 рік є:
- зіткнення (41 %),
- наїзд на пішохода (26 %),
- перекидання транспортних засобів (12 %),
- наїзд на велосипедиста (10 %).
- наїзд на перешкоду (8 %).
Головними причинами автопригод, які були скоєні протягом цього періоду, є:
- порушення правил маневрування — 925 автопригоди або 30 % від усіх ДТП;
- перевищення безпечної швидкості руху — 891 ДТП (29 %),
- недодержання дистанції — 478 ДТП (16 %),
- порушення правил проїзду перехресть — 198 ДТП (6 %),
- керування транспортним засобом у нетверезому стані — 147 ДТП (5%).
За рік на території області зареєстрували 147 ДТП через перебування водіїв у нетверезому стані, при цьому 35 таких ДТП були з травмованими, в яких 4 особи загинули та 50 травмувалися.
Статистика щодо ДТП за участю дітей: за вище вказаний період зареєстрували 155 ДТП за участю дітей, з них — 122 ДТП з травмованими, в яких 4 дитини загинули та 128 дитина травмувалася.
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Про це інформує відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції у Волинській області.
Загалом на дорогах області трапилося 3055 дорожньо-транспортних пригод, що на 5 % більше аналогічного періоду минулого року.
На жаль, 114 людей загинули (на 11 % менше, ніж за аналогічний період 2019 року), а 841 — травмувалася (зменшення на 14 % у порівнянні з 2019 роком).
Найпоширенішими видами ДТП з травмованими за 2020 рік є:
- зіткнення (41 %),
- наїзд на пішохода (26 %),
- перекидання транспортних засобів (12 %),
- наїзд на велосипедиста (10 %).
- наїзд на перешкоду (8 %).
Головними причинами автопригод, які були скоєні протягом цього періоду, є:
- порушення правил маневрування — 925 автопригоди або 30 % від усіх ДТП;
- перевищення безпечної швидкості руху — 891 ДТП (29 %),
- недодержання дистанції — 478 ДТП (16 %),
- порушення правил проїзду перехресть — 198 ДТП (6 %),
- керування транспортним засобом у нетверезому стані — 147 ДТП (5%).
За рік на території області зареєстрували 147 ДТП через перебування водіїв у нетверезому стані, при цьому 35 таких ДТП були з травмованими, в яких 4 особи загинули та 50 травмувалися.
Статистика щодо ДТП за участю дітей: за вище вказаний період зареєстрували 155 ДТП за участю дітей, з них — 122 ДТП з травмованими, в яких 4 дитини загинули та 128 дитина травмувалася.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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