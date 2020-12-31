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На Волині посеред дороги вщент згоріла автівка. ВІДЕО

На Волині посеред дороги вщент згоріла автівка. ВІДЕО
Уночі близько 2 години на трасі у селі Дерно Ківерцівського району загорівся автомобіль.

Про це у коментарі ІА "Конкурент" повідомила інспекторка сектору комунікації управління Нацполіції Волині Марина Балдич.

Як зазначили у поліції, постраждалих немає.

"Близько другої години ночі до поліції найдішло повідомлення, що на трасі в селі Дерно горить легковий автомобіль. На місце виїжджала пожежна служба, яка локалізувала пожежу. Всі обставини наразі встановлюються поліцеськими", – зазначила Марина Балдич.


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Теги: пожежа, авто, Ківерцівський район
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