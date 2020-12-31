На Волині посеред дороги вщент згоріла автівка. ВІДЕО





Про це у коментарі Марина Балдич.



Як зазначили у поліції, постраждалих немає.



"Близько другої години ночі до поліції найдішло повідомлення, що на трасі в селі Дерно горить легковий автомобіль. На місце виїжджала пожежна служба, яка локалізувала пожежу. Всі обставини наразі встановлюються поліцеськими", – зазначила Марина Балдич.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уночі близько 2 години на трасі у селі Дерно Ківерцівського району загорівся автомобіль.Про це у коментарі ІА "Конкурент" повідомила інспекторка сектору комунікації управління Нацполіції ВолиніЯк зазначили у поліції, постраждалих немає."Близько другої години ночі до поліції найдішло повідомлення, що на трасі в селі Дерно горить легковий автомобіль. На місце виїжджала пожежна служба, яка локалізувала пожежу. Всі обставини наразі встановлюються поліцеськими", – зазначила Марина Балдич.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію