На Волині посеред дороги вщент згоріла автівка. ВІДЕО
Сьогодні, 14:30
Уночі близько 2 години на трасі у селі Дерно Ківерцівського району загорівся автомобіль.
Про це у коментарі ІА "Конкурент" повідомила інспекторка сектору комунікації управління Нацполіції Волині Марина Балдич.
Як зазначили у поліції, постраждалих немає.
"Близько другої години ночі до поліції найдішло повідомлення, що на трасі в селі Дерно горить легковий автомобіль. На місце виїжджала пожежна служба, яка локалізувала пожежу. Всі обставини наразі встановлюються поліцеськими", – зазначила Марина Балдич.
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Про це у коментарі ІА "Конкурент" повідомила інспекторка сектору комунікації управління Нацполіції Волині Марина Балдич.
Як зазначили у поліції, постраждалих немає.
"Близько другої години ночі до поліції найдішло повідомлення, що на трасі в селі Дерно горить легковий автомобіль. На місце виїжджала пожежна служба, яка локалізувала пожежу. Всі обставини наразі встановлюються поліцеськими", – зазначила Марина Балдич.
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