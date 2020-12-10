Пенсіонерка з Луцька віддала шахраям 30 тисяч гривень
Сьогодні, 12:42
Схема шахрайства "Ваш родич у поліції" – не нова, проте волиняни продовжують потерпати від неї, позбуваючись значних сум грошей.
Так, 5 січня, 79-річна жителька Луцька перерахувала зловмисникам 30 тисяч гривень, бажаючи залагодити ситуацію з потерпілими від ДТП, яку нібито скоїв його син, - інформує пресслужба прокуратури Волині.
Жінці потелефонували "із поліції" та повідомили прикру новину – в аварії, спричиненій сином, постраждала людина, потрібні гроші на лікування, інакше сину загрожує тривалий термін ув'язнення. Проте і з потерпілими, і з правоохоронцями усе можна владнати за гроші.
Пенсіонерка погодилася і позбулася усіх заощаджень.
Тож правоохоронці вкотре звертаються до волинян із проханням не надсилати і не передавайте кошти шахраям. І ще варто пам’ятати, що погодившись таким чином "вирішувати" реальну ситуацію, ви стаєте учасником злочину, адже за надання неправомірної вигоди передбачена кримінальна відповідальність.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, 5 січня, 79-річна жителька Луцька перерахувала зловмисникам 30 тисяч гривень, бажаючи залагодити ситуацію з потерпілими від ДТП, яку нібито скоїв його син, - інформує пресслужба прокуратури Волині.
Жінці потелефонували "із поліції" та повідомили прикру новину – в аварії, спричиненій сином, постраждала людина, потрібні гроші на лікування, інакше сину загрожує тривалий термін ув'язнення. Проте і з потерпілими, і з правоохоронцями усе можна владнати за гроші.
Пенсіонерка погодилася і позбулася усіх заощаджень.
Тож правоохоронці вкотре звертаються до волинян із проханням не надсилати і не передавайте кошти шахраям. І ще варто пам’ятати, що погодившись таким чином "вирішувати" реальну ситуацію, ви стаєте учасником злочину, адже за надання неправомірної вигоди передбачена кримінальна відповідальність.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Створили Луцьку раду церков: хто до неї увійшов
Сьогодні, 13:05
Як навчатимуться школярі у Нововолинську під час локдауну
Сьогодні, 12:50
Пенсіонерка з Луцька віддала шахраям 30 тисяч гривень
Сьогодні, 12:42
У місті на Волині у міськраду викликали поліцію і рятувальників
Сьогодні, 11:43