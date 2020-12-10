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Пенсіонерка з Луцька віддала шахраям 30 тисяч гривень

Пенсіонерка з Луцька віддала шахраям 30 тисяч гривень
Схема шахрайства "Ваш родич у поліції" – не нова, проте волиняни продовжують потерпати від неї, позбуваючись значних сум грошей.

Так, 5 січня, 79-річна жителька Луцька перерахувала зловмисникам 30 тисяч гривень, бажаючи залагодити ситуацію з потерпілими від ДТП, яку нібито скоїв його син, - інформує пресслужба прокуратури Волині.

Жінці потелефонували "із поліції" та повідомили прикру новину – в аварії, спричиненій сином, постраждала людина, потрібні гроші на лікування, інакше сину загрожує тривалий термін ув'язнення. Проте і з потерпілими, і з правоохоронцями усе можна владнати за гроші.
Пенсіонерка погодилася і позбулася усіх заощаджень.

Тож правоохоронці вкотре звертаються до волинян із проханням не надсилати і не передавайте кошти шахраям. І ще варто пам’ятати, що погодившись таким чином "вирішувати" реальну ситуацію, ви стаєте учасником злочину, адже за надання неправомірної вигоди передбачена кримінальна відповідальність.

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Теги: шахраї, гроші, лучанка
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