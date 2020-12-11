Як навчатимуться школярі у Нововолинську під час локдауну
Сьогодні, 12:50
Із 4 січня у закладах загальної освіти міста Нововолинська розпочалися зимові канікули. Вони триватимуть два тижні. Із 18 до 24 січня, коли ще діятиме локдаун в Україні, діти підуть на дистанційне навчання.
Про це повідомила заступниця начальника управління освіти Нововолинської міської ради Наталія Тарасенко, йдеться на сайті міськради.
“Зараз учні перебувають на зимових канікулах, які триватимуть до 17 січня. Після їх завершення навчання проходитиме у дистанційному режимі”, – зазначила вона.
За словами Наталії Тарасенко, дошкільні заклади міста працюватимуть у звичному режимі з дотриманням протиепідемічних вимог.
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Про це повідомила заступниця начальника управління освіти Нововолинської міської ради Наталія Тарасенко, йдеться на сайті міськради.
“Зараз учні перебувають на зимових канікулах, які триватимуть до 17 січня. Після їх завершення навчання проходитиме у дистанційному режимі”, – зазначила вона.
За словами Наталії Тарасенко, дошкільні заклади міста працюватимуть у звичному режимі з дотриманням протиепідемічних вимог.
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