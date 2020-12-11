Як навчатимуться школярі у Нововолинську під час локдауну





Про це повідомила заступниця начальника управління освіти Нововолинської міської ради Наталія Тарасенко,



“Зараз учні перебувають на зимових канікулах, які триватимуть до 17 січня. Після їх завершення навчання проходитиме у дистанційному режимі”, – зазначила вона.



За словами Наталії Тарасенко, дошкільні заклади міста працюватимуть у звичному режимі з дотриманням протиепідемічних вимог.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із 4 січня у закладах загальної освіти міста Нововолинська розпочалися зимові канікули. Вони триватимуть два тижні. Із 18 до 24 січня, коли ще діятиме локдаун в Україні, діти підуть на дистанційне навчання.Про це повідомила заступниця начальника управління освіти Нововолинської міської ради йдеться на сайті міськради.“Зараз учні перебувають на зимових канікулах, які триватимуть до 17 січня. Після їх завершення навчання проходитиме у дистанційному режимі”, – зазначила вона.За словами Наталії Тарасенко, дошкільні заклади міста працюватимуть у звичному режимі з дотриманням протиепідемічних вимог.

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