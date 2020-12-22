Створили Луцьку раду церков: хто до неї увійшов

Луцький міський головапідписав розпорядження про створення Луцької ради церков.Її утворили з метою налагодження міжконфесійного діалогу, забезпечення принципів свободи світогляду та віросповідання, залучення релігійних громад до вирішення проблем життєдіяльності міської територіальної громади на засадах духовності та доброчесності, йдеться на сайті мерії.До складу Луцької ради церков увійшли:- митрополит Луцький і Волинський, керівник Волинської єпархії православної церкви України;- архієпископ Волинський і Луцький, керівник Волинської єпархії Української православної церкви;- єпископ, ординарій Луцької дієцезії Римсько-Католицької церкви, Єпископ Йосафат, екзарх Луцький Української Греко-Католицької церкви;- єпископ, голова Волинського обласного об’єднання Української церкви Християн віри євангельської;- єпископ, голова Волинського обласного об’єднання церков Євангельських християн-баптистів;- старший пастор церков Адвентистів Сьомого Дня у Волинській областіУ положенні про Луцьку раду церков зазначають, що вона є консультативно-дорадчим органом при Луцькому міському голові, члени якого діють на громадських засадах. Основними її завданнями є:об’єднання зусиль релігійних громад у доброчинній діяльності;сприяння міжконфесійному порозумінню та злагоді;обговорення актуальних питань життєдіяльності міської територіальної громади;участь релігійних організацій у духовному відродженні та зміцненні гуманістичних засад у Луцькій міській територіальній громаді.