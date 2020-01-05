У Луцьку обиратимуть кращий вертеп міста





Про це



Фестиваль-конкурс триває із 6 січня по 23:00 10 січня 2021-го року. Родинні та творчі колективи установ культури, навчальних закладів, громадських організацій та підприємств Луцької міської територіальної громади можуть розміщувати свої відеовиступ у соціальній мережі Фейсбук на сторінці події «Міський фестиваль вертепів «З Різдвом Христовим 2021», аби взяти участь у події.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку стартував XXII міський фестиваль вертепів «З Різдвом Христовим!», який цьогоріч департамент культури Луцької міської ради проводить дистанційно.Про це повідомили на сторінці події у фейсбуці.Фестиваль-конкурс триває із 6 січня по 23:00 10 січня 2021-го року. Родинні та творчі колективи установ культури, навчальних закладів, громадських організацій та підприємств Луцької міської територіальної громади можуть розміщувати свої відеовиступ у соціальній мережі Фейсбук на сторінці події «Міський фестиваль вертепів «З Різдвом Христовим 2021», аби взяти участь у події.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію