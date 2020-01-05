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У Луцьку обиратимуть кращий вертеп міста

У Луцьку обиратимуть кращий вертеп міста
У Луцьку стартував XXII міський фестиваль вертепів «З Різдвом Христовим!», який цьогоріч департамент культури Луцької міської ради проводить дистанційно.

Про це повідомили на сторінці події у фейсбуці.

Фестиваль-конкурс триває із 6 січня по 23:00 10 січня 2021-го року. Родинні та творчі колективи установ культури, навчальних закладів, громадських організацій та підприємств Луцької міської територіальної громади можуть розміщувати свої відеовиступ у соціальній мережі Фейсбук на сторінці події «Міський фестиваль вертепів «З Різдвом Христовим 2021», аби взяти участь у події.

У Луцьку обиратимуть кращий вертеп міста


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Теги: Луцьк, вертеп, місто, фестиваль, Різдво
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