МОЗ – категорично проти перенесення чи скасування локдауну
Сьогодні, 13:06
Міністерство охорони здоров'я є категорично проти перенесення або скасування посиленого карантину, який має тривати з 8 до 24 січня 2021 року.
Про це заявив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу 6 січня, повідомляє відомство.
Зараз у період свят щодня продовжує фіксуватися приблизно 5000-7000 нових випадків захворювання на COVID-19. Щодня від цієї хвороби помирає майже 200 людей. Наразі понад 23 тисячі людей знаходяться в лікарнях і потребують постійної медичної допомоги через коронавірусну хворобу. З них мінімум 10% — це важкі хворі, кількість яких збільшується.
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За його словами, протягом січня-лютого прогнозується зростання кількості хворих на COVID-19 і збільшення навантаження на медичну систему, зокрема і через сезонну захворюваність на грип.
У міністерстві охорони здоров'я України аргументували таке рішення тим, що посилення карантинних заходів у січні дозволить країні не вдаватися до аналогічних заходів впродовж весни 2021 року.
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Про це заявив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу 6 січня, повідомляє відомство.
Зараз у період свят щодня продовжує фіксуватися приблизно 5000-7000 нових випадків захворювання на COVID-19. Щодня від цієї хвороби помирає майже 200 людей. Наразі понад 23 тисячі людей знаходяться в лікарнях і потребують постійної медичної допомоги через коронавірусну хворобу. З них мінімум 10% — це важкі хворі, кількість яких збільшується.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Локдаун в Україні: що дозволено і заборонено
За його словами, протягом січня-лютого прогнозується зростання кількості хворих на COVID-19 і збільшення навантаження на медичну систему, зокрема і через сезонну захворюваність на грип.
У міністерстві охорони здоров'я України аргументували таке рішення тим, що посилення карантинних заходів у січні дозволить країні не вдаватися до аналогічних заходів впродовж весни 2021 року.
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