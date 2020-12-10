МОЗ – категорично проти перенесення чи скасування локдауну

Міністерство охорони здоров'я є категорично проти перенесення або скасування посиленого карантину, який маєПро це заявив очільник МОЗпід час брифінгу 6 січня, повідомляє відомство.Зараз у період свят щодня продовжує фіксуватися приблизно 5000-7000 нових випадків захворювання на COVID-19. Щодня від цієї хвороби помирає майже 200 людей. Наразі понад 23 тисячі людей знаходяться в лікарнях і потребують постійної медичної допомоги через коронавірусну хворобу. З них мінімум 10% — це важкі хворі, кількість яких збільшується.За його словами, протягом січня-лютого прогнозується зростання кількості хворих на COVID-19 і збільшення навантаження на медичну систему, зокрема і через сезонну захворюваність на грип.У міністерстві охорони здоров'я України аргументували таке рішення тим, що посилення карантинних заходів у січні дозволить країні не вдаватися до аналогічних заходів впродовж весни 2021 року.