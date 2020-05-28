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На Волині викрили поліцейську, яка продавала інформацію з обмеженим доступом

На Волині викрили поліцейську, яка продавала інформацію з обмеженим доступом
Колишній уже працівниці Головного управління Національної поліції у Волинській області повідомили про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованої системи, що призвело до витоку інформації, копіюванні цієї інформації та несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованих системах, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.

Слідство встановило, що поліцейська несанкціоновано отримувала та збувала інформацію, доступ до якої обмежено, особам, які не мали права нею володіти.

Триває досудове розслідування.

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Теги: торгівля, поліцейська, прокуратура
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