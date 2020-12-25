вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Історія луцьких візників: скільки коштувало проїхатись на «таксі» 100 років тому

Історія луцьких візників: скільки коштувало проїхатись на «таксі» 100 років тому
Вдалося знайти рідкісну книгу «Луцьк у світлі цифр і фактів на 1926 рік», до видання якої долучилися президент міста Болеслав Зелінський та керівник статистичного відділу магістрату Павло Скоробогатов. У книзі можна знайти дуже багато цікавого з життя та історії міста, наприклад, про луцьких візників.

Про це пише на сторінці у фейсбуці Віктор Літевчук, - інформує Район.Історія.

Станом на 1926 рік у місті працювало 29 візників, переважна більшість яких були євреями, за виключенням напевно таких імен як Поромов Дмитро, Ярощук Прохор, та можливо Демінський Даніель. Для декого це був сімейний бізнес, з родинини Баран працювало 4 візника: Давид, Шльома, Шепа і Янкель.

У 1925 році було чотири місця стоянки візників: на Тринітарській площі, на вул. Кармелітській та Інженерській, та на Красному, біля перехрестя вул. Косцюшка (Ковельська) та Шевченка. В середньому проїзд містом з 6 ранку до 23 год коштував 1 злотий 50 грошей. Наприклад, від пивзаводу Шнайдера на Красному до вокзалу – 2,50 зл. Година їзди вартувала 3,75, у нічний час, звичайно трохи дорожче. Священникам і лікарям, що їхали до хворого – 50 % знижка.

Заборонялося однокінним транспортом перевозити понад троє людей, а двокінним понад п'ять. Загублені у візку речі, візник зобов’язаний був негайно віднести в магістрат. Всі скарги і зауваження пасажирів на роботу візників записувалися у книгу скарг, що знаходилася у магістраті. Візники, які брали з пасажира вищу ціну на проїзд, ніж встановлена, притягувалися до кримінальної відповідальності. Для «таксистів» видавалися спеціальні жетони, які засвідчували легітимність перевізника.

На фото – луцькі візники 1916 року і жетон візника 1938 року.

Історія луцьких візників: скільки коштувало проїхатись на «таксі» 100 років тому
Історія луцьких візників: скільки коштувало проїхатись на «таксі» 100 років тому

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: історія, Луцьк, таксі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Публікація на ВолиньPost у 2020-му зібрала рекордні перегляди серед інтернет-видань області за всі часи
10 улюблених історій про людей від ВолиньPost у 2020-му
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
На Прикарпатті вночі загорівся готель: від пожежі врятували 25 туристів
Сьогодні, 14:40
На Волині посеред дороги вщент згоріла автівка. ВІДЕО
Сьогодні, 14:30
Історія луцьких візників: скільки коштувало проїхатись на «таксі» 100 років тому
Сьогодні, 14:18
На Волині викрили поліцейську, яка продавала інформацію з обмеженим доступом
Сьогодні, 13:52
Луцьких кликунів позначили на інтерактивній мапі
Сьогодні, 13:35
Схожі новини
Коли історична реконструкція – не просто хобі: у Луцьку запрошують на «Файну гутірку» Коли історична реконструкція – не просто хобі: у Луцьку запрошують на «Файну гутірку»
25 грудень, 2020, 18:55
Яким був стадіон у Луцьку у 1930-их роках Яким був стадіон у Луцьку у 1930-их роках
12 грудень, 2020, 19:30
Вночі у Луцьку вщент згоріло таксі: відома причина Вночі у Луцьку вщент згоріло таксі: відома причина
28 листопад, 2020, 17:14
У Луцьку вночі згоріло таксі. ВІДЕО У Луцьку вночі згоріло таксі. ВІДЕО
28 листопад, 2020, 10:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через скандал в Підгайцях відкрили подвійний кримінал
05 січень, 21:23
 1
У Луцьку дорогу не поділили Opel та Skoda
Сьогодні, 15:36
 0
Де на Волині виявили гриби та молоко з радіацією
Сьогодні, 15:25
 0
Від Волині – аж до Сходу: які цікаві традиції на Різдво були у різних куточках України
Сьогодні, 14:50
 0
На Прикарпатті вночі загорівся готель: від пожежі врятували 25 туристів
Сьогодні, 14:40
 0
Медіа
відео
1/8