На Прикарпатті вночі загорівся готель: від пожежі врятували 25 туристів

В селі Поляниця Івано-Франківської області горів 3-поверховий житловий будинок котеджного типу.Так, повідомлення про пожежу до Служби порятунку надійшло 6 січня о 03:48, - інформує ДСНС України в Івано-Франківській області.Зазначається, що одразу після виявлення пожежі господарі повідомили мешканців про виникнення загорання та вивели з будівлі 25 людей на свіже повітря ще до прибуття рятувальників.На момент прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу будівля була повністю охоплена вогнем. Площа пожежі складала 250 м.кв. Існувала загроза перекидання вогню на сусідні будівлі. Гасіння пожежі ускладнювалося високим пожежним навантаженням та поривами вітру, однак рятувальникам вдалось запобігти поширенню вогню.Вогнеборці врятовали дві поруч розташовані будівлі готельного типу. О 05:54 пожежу локалізували, а о 07:18 – ліквідували.Причину виникнення пожежі встановлюють.До ліквідації пожежі було залучено 24 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки.