У Луцьку судили заступника директора магазину, який крав алкоголь і сигарети





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пише



Зазначається, що у серпні 2020 року чоловік, будучи на посаді заступника керуючого магазину, викрав з нього 20 пачок цигарок на суму 716 гривень, дві пляшки горілки та пляшку вина. Через тиждень він знову здійснив повторну крадіжку, привласнивши цигарки на суму майже 1000 гривень та горілку.



Протягом серпня чоловік здійснив ще три крадіжки різних тютюнових виробів та алкогольних напоїв. Всього він привласнив майна на загальну суму 3875 гривень.



Відомо, що чоловік, який крав, уродженець Києва, має середню спеціальну освіту, неодружений, безробітний та має двох неповнолітніх дітей. Свою провину крадій визнав повністю. Суд призначив йому покарання у виді 4 роки обмеження волі умовно.

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