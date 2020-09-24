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Елітний відпочинок: де відзначають свята українські знаменитості. ВІДЕО

Елітний відпочинок: де відзначають свята українські знаменитості. ВІДЕО
Українські зірки відзначають новорічні свята з розмахом. Щоб не сидіти вдома, вони вирушили в Єгипет або Карпати, бо це зараз найпопулярніші напрямки.

Балерина Катерина Кухар розповіла, що хотіла всією сім'єю відправитися в теплі країни, але плани довелося змінити. Так, вони поїхали до Львова, бо їхні діти там ще ніколи не були, - пише Уніан.

Актриса Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком і дочкою Ганною щорічно їздить в Карпати. DZIDZO, наприклад, поїде до своїх рідних у Львівську область. Музикант сказав, що якби не локдаун, то він би поїхав на свята до своєї мами в Португалію.

Надя Дорофєєва і Володимир Дантес вирушили на Балі. Щодня вони постять у своїх соціальних мережах фото в купальниках і діляться враженнями.

Сергій Танчинець вже давно хоче поїхати на море, але йому завадила участь у "Танцях з зірками". У період локдауна він збирається виправити цю ситуацію і зі своєю сім'єю полетить до Єгипту.



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Теги: відпочинок, зірки, Україна
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