Елітний відпочинок: де відзначають свята українські знаменитості. ВІДЕО
Сьогодні, 16:50
Українські зірки відзначають новорічні свята з розмахом. Щоб не сидіти вдома, вони вирушили в Єгипет або Карпати, бо це зараз найпопулярніші напрямки.
Балерина Катерина Кухар розповіла, що хотіла всією сім'єю відправитися в теплі країни, але плани довелося змінити. Так, вони поїхали до Львова, бо їхні діти там ще ніколи не були, - пише Уніан.
Актриса Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком і дочкою Ганною щорічно їздить в Карпати. DZIDZO, наприклад, поїде до своїх рідних у Львівську область. Музикант сказав, що якби не локдаун, то він би поїхав на свята до своєї мами в Португалію.
Надя Дорофєєва і Володимир Дантес вирушили на Балі. Щодня вони постять у своїх соціальних мережах фото в купальниках і діляться враженнями.
Сергій Танчинець вже давно хоче поїхати на море, але йому завадила участь у "Танцях з зірками". У період локдауна він збирається виправити цю ситуацію і зі своєю сім'єю полетить до Єгипту.
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Балерина Катерина Кухар розповіла, що хотіла всією сім'єю відправитися в теплі країни, але плани довелося змінити. Так, вони поїхали до Львова, бо їхні діти там ще ніколи не були, - пише Уніан.
Актриса Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком і дочкою Ганною щорічно їздить в Карпати. DZIDZO, наприклад, поїде до своїх рідних у Львівську область. Музикант сказав, що якби не локдаун, то він би поїхав на свята до своєї мами в Португалію.
Надя Дорофєєва і Володимир Дантес вирушили на Балі. Щодня вони постять у своїх соціальних мережах фото в купальниках і діляться враженнями.
Сергій Танчинець вже давно хоче поїхати на море, але йому завадила участь у "Танцях з зірками". У період локдауна він збирається виправити цю ситуацію і зі своєю сім'єю полетить до Єгипту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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