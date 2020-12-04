Біля залізничного вокзалу у Ковелі знайшли тіло жінки: просять опізнати. ФОТО 18+
Сьогодні, 17:24
Ковельський відділ поліції просить допомогти встановити особу загиблої жінки, тіло якої виявили 6 січня 2021року.
Про це повідомляє місцевий відділ поліції.
Тіло жінки знайшли неподалік залізничного вокзалу міста Ковеля.
Прикмети: вік близько 60-70 років, зріст 160см., повної статури, волосся сиве середньої довжини.
Була одягнена: чорні штани, зелена кофта, зимова темно-синя куртка, чорні черевики.
Будь-яку інформацію, яка допоможе встановити особу, повідомляйте у Ковельський відділ поліції за телефоном «102», (03352) 5-32-84, 0504845349.
Увага! За посиланням - фотографії померлої особи. Неповнолітнім та чутливим особам рекомендуємо утриматись від перегляду.
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Про це повідомляє місцевий відділ поліції.
Тіло жінки знайшли неподалік залізничного вокзалу міста Ковеля.
Прикмети: вік близько 60-70 років, зріст 160см., повної статури, волосся сиве середньої довжини.
Була одягнена: чорні штани, зелена кофта, зимова темно-синя куртка, чорні черевики.
Будь-яку інформацію, яка допоможе встановити особу, повідомляйте у Ковельський відділ поліції за телефоном «102», (03352) 5-32-84, 0504845349.
Увага! За посиланням - фотографії померлої особи. Неповнолітнім та чутливим особам рекомендуємо утриматись від перегляду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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