Біля залізничного вокзалу у Ковелі знайшли тіло жінки: просять опізнати. ФОТО 18+





Про це повідомляє місцевий відділ поліції.



Тіло жінки знайшли неподалік залізничного вокзалу міста Ковеля.



Прикмети: вік близько 60-70 років, зріст 160см., повної статури, волосся сиве середньої довжини.



Була одягнена: чорні штани, зелена кофта, зимова темно-синя куртка, чорні черевики.



Будь-яку інформацію, яка допоможе встановити особу, повідомляйте у Ковельський відділ поліції за телефоном «102», (03352) 5-32-84, 0504845349.



Увага! За посиланням - фотографії померлої особи. Неповнолітнім та чутливим особам рекомендуємо утриматись від перегляду.



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