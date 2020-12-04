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Біля залізничного вокзалу у Ковелі знайшли тіло жінки: просять опізнати. ФОТО 18+

Біля залізничного вокзалу у Ковелі знайшли тіло жінки: просять опізнати. ФОТО 18+
Ковельський відділ поліції просить допомогти встановити особу загиблої жінки, тіло якої виявили 6 січня 2021року.

Про це повідомляє місцевий відділ поліції.

Тіло жінки знайшли неподалік залізничного вокзалу міста Ковеля.

Прикмети: вік близько 60-70 років, зріст 160см., повної статури, волосся сиве середньої довжини.

Була одягнена: чорні штани, зелена кофта, зимова темно-синя куртка, чорні черевики.

Будь-яку інформацію, яка допоможе встановити особу, повідомляйте у Ковельський відділ поліції за телефоном «102», (03352) 5-32-84, 0504845349.

Увага! За посиланням - фотографії померлої особи. Неповнолітнім та чутливим особам рекомендуємо утриматись від перегляду.

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Теги: Ковель, тіло жінки, допомога
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