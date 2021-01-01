Як працюватиме ТРЦ «ПортCity» під час локдауну
Сьогодні, 18:55
У ТРЦ «ПортCity» повідомили, що під час локдауну, який в Україні стартує із 8 січня, дотримуватимуться усіх постанов уряду та працюватимуть згідно режиму «карантину вихідного дня».
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Всі входи в ТРЦ будуть доступні, а партнери, яким дозволено, зможуть працювати.
Різдвяний ярмарок працює у звичному режимі з 11:00 до 21:00 години.
Натомість дитячий розважальний центр "FigliMigli", арена розваг "GeneratorCity", боулінг клуб "StrikeSity" та кінотеатр "PremierCity" будуть зачинені.
Нагадують, що 7 січня 2021 року, вже третій рік поспіль, у торгово-розважальному центрі чекають гостей на безкоштовні розваги.
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
Всі входи в ТРЦ будуть доступні, а партнери, яким дозволено, зможуть працювати.
Різдвяний ярмарок працює у звичному режимі з 11:00 до 21:00 години.
Натомість дитячий розважальний центр "FigliMigli", арена розваг "GeneratorCity", боулінг клуб "StrikeSity" та кінотеатр "PremierCity" будуть зачинені.
Нагадують, що 7 січня 2021 року, вже третій рік поспіль, у торгово-розважальному центрі чекають гостей на безкоштовні розваги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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