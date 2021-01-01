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Як працюватиме ТРЦ «ПортCity» під час локдауну

Як працюватиме ТРЦ «ПортCity» під час локдауну
У ТРЦ «ПортCity» повідомили, що під час локдауну, який в Україні стартує із 8 січня, дотримуватимуться усіх постанов уряду та працюватимуть згідно режиму «карантину вихідного дня».

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Всі входи в ТРЦ будуть доступні, а партнери, яким дозволено, зможуть працювати.

Різдвяний ярмарок працює у звичному режимі з 11:00 до 21:00 години.

Натомість дитячий розважальний центр "FigliMigli", арена розваг "GeneratorCity", боулінг клуб "StrikeSity" та кінотеатр "PremierCity" будуть зачинені.

Нагадують, що 7 січня 2021 року, вже третій рік поспіль, у торгово-розважальному центрі чекають гостей на безкоштовні розваги.


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Теги: ПортCity, реклама, локдаун
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