Як працюватиме ТРЦ «ПортCity» під час локдауну

У ТРЦ «ПортCity» повідомили, що під час локдауну, який в Україні стартує із 8 січня, дотримуватимуться усіх постанов уряду та працюватимуть згідно режиму «карантину вихідного дня».Про це повідомляє адміністрація закладу.Всі входи в ТРЦ будуть доступні, а партнери, яким дозволено, зможуть працювати.Різдвяний ярмарок працює у звичному режимі з 11:00 до 21:00 години.Натомість дитячий розважальний центр "FigliMigli", арена розваг "GeneratorCity", боулінг клуб "StrikeSity" та кінотеатр "PremierCity" будуть зачинені.Нагадують, що 7 січня 2021 року, вже третій рік поспіль, у торгово-розважальному центрі чекають гостей на безкоштовні розваги.