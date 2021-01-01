вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

7 січня на Волині: гортаючи календар

7 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні – свято Різдва Христового.

Бажаємо волинянам у цей день злагоди й достатку, миру і спокою!

7 січня день народження у голови правління ПрАТ «Волинське обласне підприємство автобусних станцій» Івана Потапчука.

Вітаємо його та зичимо міцного здоров’я й удачі.

7 січня 1927 року у Любомлі народився український письменник, громадський діяч Ростислав Братунь. У свій час він був головним редактором журналу «Жовтень» (зараз «Дзвін»), очолював Львівську організацію спілки письменників, був народним депутатом СРСР.

7 січня 1945 року вийшов перший номер ківерцівської районної газети «Ленінський шлях», яка згодом стала називатися «Ленінським шляхом». З 1991 року видання має назву «Вільним шляхом».

У цей же день вперше побачила світ і рожищенська районна газета «Більшовицький шлях», яка згодом називалася «Сталінська правда», «Прапор комунізму», «Світло Жовтня». З 1991 року вона отримала назву «Наш край».

7 січня 1974 року була створена дирекція ДПЗ-28, що будувався.пам’яткою церковного дерев’яного зодчества. За деякими свідченнями, у цій церкві молилася Леся Українка.

7 січня 2007 року в селі Волошки Ковельського району дотла згоріла церква Святого Миколая. Збудований у 1845 році храм був унікальною

У 2012 році на Волинь прибув президент Віктор Янукович. Він відвідав Зимненський Свято-Успенський жіночий монастир у Володимир-Волинському районі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар ВолиньPost, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Публікація на ВолиньPost у 2020-му зібрала рекордні перегляди серед інтернет-видань області за всі часи
10 улюблених історій про людей від ВолиньPost у 2020-му
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
«Луцькводоканал» за власні кошти придбає шість нових автомобілів
Сьогодні, 00:27
7 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Відклали автомат, щоб приготувати вечерю: як святкують Різдво на передовій
06 січень, 23:39
У волинському місті думають, як сортувати та переробляти сміття
06 січень, 22:25
Скільки працівників РДА на Волині залишаться без роботи після укрупнення районів
06 січень, 21:33
Схожі новини
5 січня на Волині: гортаючи календар 5 січня на Волині: гортаючи календар
05 січень, 00:00
4 січня на Волині: гортаючи календар 4 січня на Волині: гортаючи календар
04 січень, 00:00
2 січня на Волині: гортаючи календар 2 січня на Волині: гортаючи календар
02 січень, 00:00
1 січня на Волині: гортаючи календар 1 січня на Волині: гортаючи календар
01 січень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Луцькводоканал» за власні кошти придбає шість нових автомобілів
Сьогодні, 00:27
 0
7 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Відклали автомат, щоб приготувати вечерю: як святкують Різдво на передовій
06 січень, 23:39
 0
У волинському місті думають, як сортувати та переробляти сміття
06 січень, 22:25
 0
Скільки працівників РДА на Волині залишаться без роботи після укрупнення районів
06 січень, 21:33
 0
Медіа
відео
1/8