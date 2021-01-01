7 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні – свято Різдва Христового.
Бажаємо волинянам у цей день злагоди й достатку, миру і спокою!
7 січня день народження у голови правління ПрАТ «Волинське обласне підприємство автобусних станцій» Івана Потапчука.
Вітаємо його та зичимо міцного здоров’я й удачі.
7 січня 1927 року у Любомлі народився український письменник, громадський діяч Ростислав Братунь. У свій час він був головним редактором журналу «Жовтень» (зараз «Дзвін»), очолював Львівську організацію спілки письменників, був народним депутатом СРСР.
7 січня 1945 року вийшов перший номер ківерцівської районної газети «Ленінський шлях», яка згодом стала називатися «Ленінським шляхом». З 1991 року видання має назву «Вільним шляхом».
У цей же день вперше побачила світ і рожищенська районна газета «Більшовицький шлях», яка згодом називалася «Сталінська правда», «Прапор комунізму», «Світло Жовтня». З 1991 року вона отримала назву «Наш край».
7 січня 1974 року була створена дирекція ДПЗ-28, що будувався.пам’яткою церковного дерев’яного зодчества. За деякими свідченнями, у цій церкві молилася Леся Українка.
7 січня 2007 року в селі Волошки Ковельського району дотла згоріла церква Святого Миколая. Збудований у 1845 році храм був унікальною
У 2012 році на Волинь прибув президент Віктор Янукович. Він відвідав Зимненський Свято-Успенський жіночий монастир у Володимир-Волинському районі.
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Бажаємо волинянам у цей день злагоди й достатку, миру і спокою!
7 січня день народження у голови правління ПрАТ «Волинське обласне підприємство автобусних станцій» Івана Потапчука.
Вітаємо його та зичимо міцного здоров’я й удачі.
7 січня 1927 року у Любомлі народився український письменник, громадський діяч Ростислав Братунь. У свій час він був головним редактором журналу «Жовтень» (зараз «Дзвін»), очолював Львівську організацію спілки письменників, був народним депутатом СРСР.
7 січня 1945 року вийшов перший номер ківерцівської районної газети «Ленінський шлях», яка згодом стала називатися «Ленінським шляхом». З 1991 року видання має назву «Вільним шляхом».
У цей же день вперше побачила світ і рожищенська районна газета «Більшовицький шлях», яка згодом називалася «Сталінська правда», «Прапор комунізму», «Світло Жовтня». З 1991 року вона отримала назву «Наш край».
7 січня 1974 року була створена дирекція ДПЗ-28, що будувався.пам’яткою церковного дерев’яного зодчества. За деякими свідченнями, у цій церкві молилася Леся Українка.
7 січня 2007 року в селі Волошки Ковельського району дотла згоріла церква Святого Миколая. Збудований у 1845 році храм був унікальною
У 2012 році на Волинь прибув президент Віктор Янукович. Він відвідав Зимненський Свято-Успенський жіночий монастир у Володимир-Волинському районі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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