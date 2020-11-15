У волинському місті думають, як сортувати та переробляти сміття
Сьогодні, 22:25
Одне із найболючіших питань мешканців Нововолинська і яке найчастіше лунало в дворах будинків – це охайні місця для збору сміття.
Про це на брифінгу 5-го січня розповів міський голова Нововолинська Борис Карпус та озвучив шляхи вирішення цієї проблеми та питання сміттєзвалища і переробки відходів. Пише БУГ.
Мер зауважив, що сміттєзвалище ще може функціонувати три роки, але вже потрібно думати, яким чином сортувати і переробляти сміття. За його словами, є дві фірми, які готові здійснювати сортування.
Нагадаємо, у жовтні повідомляли, що на території полігону Нововолинської територіальної громади з’явилася мобільна сортувальна установка з переробки твердих побутових відходів та небезпечних відходів, яка за добу може сортувати близько 60 тонн сміття.
Та як повідомив міський голова на пресконференції, у підприємства сталися інституційні зміни, воно розділилося і тепер дві фірми хочуть конкурувати за сміттєзвалище.
“У майбутньому будуть підписуватися Меморандуми, оголошуватимуться тендери. Насправді, ми нікуди не дінемося від сортування, а потім переробки відходів”, – зазначив Карпус.
На запитання журналістів про оновлення контейнерів для сміття на майданчиках міста, мер відповів, що бачить шляхи вирішення проблеми і вважає, що за рік-два це вдасться зробити.
“Охайні місця для збору сміття – це те, що турбує нововолинців майже у всіх дворах і це довелося чути під час роботи помічником нардепа.
Я бачу два шляхи вирішення: або брати дешевий кредит до 400 тисяч євро або залучати на конкурсних умовах приватних операторів, які будуть вивозити сміття на сміттєзвалище, платити кошти за сміття і таким чином оновлювати контейнери”, – говорить Карпус.
Вартість одного контейнеру для роздільного сміття становить близько 8, 5 тисяч гривень, а контейнеровозу – мінімум півтора мільйона. Міський голова сказав, що потрібно порахувати ціну питання та шукати шляхи вирішення.
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Про це на брифінгу 5-го січня розповів міський голова Нововолинська Борис Карпус та озвучив шляхи вирішення цієї проблеми та питання сміттєзвалища і переробки відходів. Пише БУГ.
Мер зауважив, що сміттєзвалище ще може функціонувати три роки, але вже потрібно думати, яким чином сортувати і переробляти сміття. За його словами, є дві фірми, які готові здійснювати сортування.
Нагадаємо, у жовтні повідомляли, що на території полігону Нововолинської територіальної громади з’явилася мобільна сортувальна установка з переробки твердих побутових відходів та небезпечних відходів, яка за добу може сортувати близько 60 тонн сміття.
Та як повідомив міський голова на пресконференції, у підприємства сталися інституційні зміни, воно розділилося і тепер дві фірми хочуть конкурувати за сміттєзвалище.
“У майбутньому будуть підписуватися Меморандуми, оголошуватимуться тендери. Насправді, ми нікуди не дінемося від сортування, а потім переробки відходів”, – зазначив Карпус.
На запитання журналістів про оновлення контейнерів для сміття на майданчиках міста, мер відповів, що бачить шляхи вирішення проблеми і вважає, що за рік-два це вдасться зробити.
“Охайні місця для збору сміття – це те, що турбує нововолинців майже у всіх дворах і це довелося чути під час роботи помічником нардепа.
Я бачу два шляхи вирішення: або брати дешевий кредит до 400 тисяч євро або залучати на конкурсних умовах приватних операторів, які будуть вивозити сміття на сміттєзвалище, платити кошти за сміття і таким чином оновлювати контейнери”, – говорить Карпус.
Вартість одного контейнеру для роздільного сміття становить близько 8, 5 тисяч гривень, а контейнеровозу – мінімум півтора мільйона. Міський голова сказав, що потрібно порахувати ціну питання та шукати шляхи вирішення.
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