У волинському місті думають, як сортувати та переробляти сміття





Про це на брифінгу 5-го січня розповів міський голова Нововолинська Борис Карпус та озвучив шляхи вирішення цієї проблеми та питання сміттєзвалища і переробки відходів. Пише



Мер зауважив, що сміттєзвалище ще може функціонувати три роки, але вже потрібно думати, яким чином сортувати і переробляти сміття. За його словами, є дві фірми, які готові здійснювати сортування.



Нагадаємо, у жовтні повідомляли, що на території полігону Нововолинської територіальної громади з’явилася мобільна сортувальна установка з переробки твердих побутових відходів та небезпечних відходів, яка за добу може сортувати близько 60 тонн сміття.



Та як повідомив міський голова на пресконференції, у підприємства сталися інституційні зміни, воно розділилося і тепер дві фірми хочуть конкурувати за сміттєзвалище.



“У майбутньому будуть підписуватися Меморандуми, оголошуватимуться тендери. Насправді, ми нікуди не дінемося від сортування, а потім переробки відходів”, – зазначив Карпус.



На запитання журналістів про оновлення контейнерів для сміття на майданчиках міста, мер відповів, що бачить шляхи вирішення проблеми і вважає, що за рік-два це вдасться зробити.



“Охайні місця для збору сміття – це те, що турбує нововолинців майже у всіх дворах і це довелося чути під час роботи помічником нардепа.



Я бачу два шляхи вирішення: або брати дешевий кредит до 400 тисяч євро або залучати на конкурсних умовах приватних операторів, які будуть вивозити сміття на сміттєзвалище, платити кошти за сміття і таким чином оновлювати контейнери”, – говорить Карпус.



Вартість одного контейнеру для роздільного сміття становить близько 8, 5 тисяч гривень, а контейнеровозу – мінімум півтора мільйона. Міський голова сказав, що потрібно порахувати ціну питання та шукати шляхи вирішення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Одне із найболючіших питань мешканців Нововолинська і яке найчастіше лунало в дворах будинків – це охайні місця для збору сміття.Про це на брифінгу 5-го січня розповів міський голова Нововолинськата озвучив шляхи вирішення цієї проблеми та питання сміттєзвалища і переробки відходів. Пише БУГ Мер зауважив, що сміттєзвалище ще може функціонувати три роки, але вже потрібно думати, яким чином сортувати і переробляти сміття. За його словами, є дві фірми, які готові здійснювати сортування.Нагадаємо, у жовтні повідомляли, що на території полігону Нововолинської територіальної громади з’явилася мобільна сортувальна установка з переробки твердих побутових відходів та небезпечних відходів, яка за добу може сортувати близько 60 тонн сміття.Та як повідомив міський голова на пресконференції, у підприємства сталися інституційні зміни, воно розділилося і тепер дві фірми хочуть конкурувати за сміттєзвалище.“У майбутньому будуть підписуватися Меморандуми, оголошуватимуться тендери. Насправді, ми нікуди не дінемося від сортування, а потім переробки відходів”, – зазначив Карпус.На запитання журналістів про оновлення контейнерів для сміття на майданчиках міста, мер відповів, що бачить шляхи вирішення проблеми і вважає, що за рік-два це вдасться зробити.“Охайні місця для збору сміття – це те, що турбує нововолинців майже у всіх дворах і це довелося чути під час роботи помічником нардепа.Я бачу два шляхи вирішення: або брати дешевий кредит до 400 тисяч євро або залучати на конкурсних умовах приватних операторів, які будуть вивозити сміття на сміттєзвалище, платити кошти за сміття і таким чином оновлювати контейнери”, – говорить Карпус.Вартість одного контейнеру для роздільного сміття становить близько 8, 5 тисяч гривень, а контейнеровозу – мінімум півтора мільйона. Міський голова сказав, що потрібно порахувати ціну питання та шукати шляхи вирішення.

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