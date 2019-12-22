Луцька школярка написала історію про те, як запобігти COVID-19

Дарина Лучик надихнулася історіями з книги «Мій герой – це ти», яка створена ВООЗ та іншими організаціями, щоб допомагти дітям в усьому світі краще зрозуміти пандемію COVID-19.



За мотивами книги діти пишуть казки та твори англійською, що допомагає їм управляти хвилюванням та засвоїти важливі правила безпеки, – йдеться на сторінці



Дарина не лише написала історію про те, кого вважає своїм героєм, а й зліпила з пластиліну персонажів.



“Мої батьки — мої герої. Вони завжди дбають про мене. Ми готуємо смачні страви з мамою і займаємось спортом з татом. Батьки розповіли мені, як поводитися на карантині. Я хочу поділитися своїми знаннями з усіма дітьми. Потрібно тримати дистанцію, мити руки з милом протягом 40 секунд і дезінфікувати руки. Також потрібно носити маски,” — написала Дарина Лучик.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учениця 6 класу Луцької гімназії №18надихнулася історіями з книги «Мій герой – це ти», яка створена ВООЗ та іншими організаціями, щоб допомагти дітям в усьому світі краще зрозуміти пандемію COVID-19.За мотивами книги діти пишуть казки та твори англійською, що допомагає їм управляти хвилюванням та засвоїти важливі правила безпеки, – йдеться на сторінці World Health Organization Ukraine Дарина не лише написала історію про те, кого вважає своїм героєм, а й зліпила з пластиліну персонажів.“Мої батьки — мої герої. Вони завжди дбають про мене. Ми готуємо смачні страви з мамою і займаємось спортом з татом. Батьки розповіли мені, як поводитися на карантині. Я хочу поділитися своїми знаннями з усіма дітьми. Потрібно тримати дистанцію, мити руки з милом протягом 40 секунд і дезінфікувати руки. Також потрібно носити маски,” — написала Дарина Лучик.

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