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Луцька школярка написала історію про те, як запобігти COVID-19

Луцька школярка написала історію про те, як запобігти COVID-19
Учениця 6 класу Луцької гімназії №18 Дарина Лучик надихнулася історіями з книги «Мій герой – це ти», яка створена ВООЗ та іншими організаціями, щоб допомагти дітям в усьому світі краще зрозуміти пандемію COVID-19.

За мотивами книги діти пишуть казки та твори англійською, що допомагає їм управляти хвилюванням та засвоїти важливі правила безпеки, – йдеться на сторінці World Health Organization Ukraine.

Дарина не лише написала історію про те, кого вважає своїм героєм, а й зліпила з пластиліну персонажів.

“Мої батьки — мої герої. Вони завжди дбають про мене. Ми готуємо смачні страви з мамою і займаємось спортом з татом. Батьки розповіли мені, як поводитися на карантині. Я хочу поділитися своїми знаннями з усіма дітьми. Потрібно тримати дистанцію, мити руки з милом протягом 40 секунд і дезінфікувати руки. Також потрібно носити маски,” — написала Дарина Лучик.

Луцька школярка написала історію про те, як запобігти COVID-19

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Теги: Дарина Лучик, коронавірус, історія, книга
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