Луцька школярка написала історію про те, як запобігти COVID-19
Сьогодні, 08:25
Учениця 6 класу Луцької гімназії №18 Дарина Лучик надихнулася історіями з книги «Мій герой – це ти», яка створена ВООЗ та іншими організаціями, щоб допомагти дітям в усьому світі краще зрозуміти пандемію COVID-19.
За мотивами книги діти пишуть казки та твори англійською, що допомагає їм управляти хвилюванням та засвоїти важливі правила безпеки, – йдеться на сторінці World Health Organization Ukraine.
Дарина не лише написала історію про те, кого вважає своїм героєм, а й зліпила з пластиліну персонажів.
“Мої батьки — мої герої. Вони завжди дбають про мене. Ми готуємо смачні страви з мамою і займаємось спортом з татом. Батьки розповіли мені, як поводитися на карантині. Я хочу поділитися своїми знаннями з усіма дітьми. Потрібно тримати дистанцію, мити руки з милом протягом 40 секунд і дезінфікувати руки. Також потрібно носити маски,” — написала Дарина Лучик.
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За мотивами книги діти пишуть казки та твори англійською, що допомагає їм управляти хвилюванням та засвоїти важливі правила безпеки, – йдеться на сторінці World Health Organization Ukraine.
Дарина не лише написала історію про те, кого вважає своїм героєм, а й зліпила з пластиліну персонажів.
“Мої батьки — мої герої. Вони завжди дбають про мене. Ми готуємо смачні страви з мамою і займаємось спортом з татом. Батьки розповіли мені, як поводитися на карантині. Я хочу поділитися своїми знаннями з усіма дітьми. Потрібно тримати дистанцію, мити руки з милом протягом 40 секунд і дезінфікувати руки. Також потрібно носити маски,” — написала Дарина Лучик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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