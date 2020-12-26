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Відклали автомат, щоб приготувати вечерю: як святкують Різдво на передовій

Відклали автомат, щоб приготувати вечерю: як святкують Різдво на передовій
Під тимчасово окупованою Горлівкою Донецької області також не забули про Святий вечір.

Єдина жінка військовослужбовець Ольга покинула свої позиції, щоб приготувати побратимам вечерею. Про це інформують Факти.

На передовій кожен одне одному брат чи сестра – всі, як одна велика родина, кажуть наші військовослужбовці. До того ж душу воїнів постійно гріє любов дітей. Вони пишуть листи на фронт.

За святковий стіл армійці сідають по черзі – покидати позиції повністю не можна. За розмовою згадують рідних та друзів, хваляться фотографіями своїх дітей. Про що мріють та згадують українські воїни напередодні Різдва, дивіться у матеріалі.


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Теги: Різдво, військові, передова
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