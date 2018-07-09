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Повідомили, що потрібно зробити, аби Шацькі озера могли конкурувати з відомими курортами Європи

Повідомили, що потрібно зробити, аби Шацькі озера могли конкурувати з відомими курортами Європи
Попри значний природний ресурс, Шацькі озера не можуть конкурувати з розвинутими туристичними країнами.

Про це йдеться у відео громадської організації «Екорегіон Світязь», пише Район.Шацьк.

Проблемою є стихійний розвиток туризму та територій, короткий сезон та період зайнятості місцевого населення, слабке використання природних та лікувальних ресурсів.

Аби Шацькі озера могли гідно конкурувати з відомими курортами Європи, потрібно розвивати туристично-рекреаційний потенціал краю шляхом створення курорту державного значення та залучення інвестицій у будівництво цілорічних закладів санаторно-курортного типу.

Потенційними проєктами, які збільшать кількість туристів та надходження податків до бюджету громади, є:

- будівництво пункту пропуску «Адамчуки-Збереже»;
- футбольно-легкоатлетичного комплексу з реабілітаційно-оздоровчим напрямом в смт Шацьк;
- упорядкування території острова посеред озера Світязь під туристичну локацію, привабливу для дорослих та дітей;
- проведення екскурсій та прокладання туристичних маршрутів;
- упорядкування пам'ятки культури - садиби Гутовських у селі Піща;
- облаштування берегових зон на озерах парку;
- діджиталізація туристичного спектру (впровадження віртуального туризму, створення мобільних додатків, створення місцевого туристичного агентства, створення веб-сайту «Туризм Шацького поозер'я».


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Теги: Шацькі озера, курорт, відпочинок, розвиток, туризм
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