Повідомили, що потрібно зробити, аби Шацькі озера могли конкурувати з відомими курортами Європи





Про це йдеться у відео громадської організації «Екорегіон Світязь», пише



Проблемою є стихійний розвиток туризму та територій, короткий сезон та період зайнятості місцевого населення, слабке використання природних та лікувальних ресурсів.



Аби Шацькі озера могли гідно конкурувати з відомими курортами Європи, потрібно розвивати туристично-рекреаційний потенціал краю шляхом створення курорту державного значення та залучення інвестицій у будівництво цілорічних закладів санаторно-курортного типу.



Потенційними проєктами, які збільшать кількість туристів та надходження податків до бюджету громади, є:



- будівництво пункту пропуску «Адамчуки-Збереже»;

- футбольно-легкоатлетичного комплексу з реабілітаційно-оздоровчим напрямом в смт Шацьк;

- упорядкування території острова посеред озера Світязь під туристичну локацію, привабливу для дорослих та дітей;

- проведення екскурсій та прокладання туристичних маршрутів;

- упорядкування пам'ятки культури - садиби Гутовських у селі Піща;

- облаштування берегових зон на озерах парку;

- діджиталізація туристичного спектру (впровадження віртуального туризму, створення мобільних додатків, створення місцевого туристичного агентства, створення веб-сайту «Туризм Шацького поозер'я».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Попри значний природний ресурс, Шацькі озера не можуть конкурувати з розвинутими туристичними країнами.Про це йдеться у відео громадської організації «Екорегіон Світязь», пише Район.Шацьк Проблемою є стихійний розвиток туризму та територій, короткий сезон та період зайнятості місцевого населення, слабке використання природних та лікувальних ресурсів.Аби Шацькі озера могли гідно конкурувати з відомими курортами Європи, потрібно розвивати туристично-рекреаційний потенціал краю шляхом створення курорту державного значення та залучення інвестицій у будівництво цілорічних закладів санаторно-курортного типу.Потенційними проєктами, які збільшать кількість туристів та надходження податків до бюджету громади, є:- будівництво пункту пропуску «Адамчуки-Збереже»;- футбольно-легкоатлетичного комплексу з реабілітаційно-оздоровчим напрямом в смт Шацьк;- упорядкування території острова посеред озера Світязь під туристичну локацію, привабливу для дорослих та дітей;- проведення екскурсій та прокладання туристичних маршрутів;- упорядкування пам'ятки культури - садиби Гутовських у селі Піща;- облаштування берегових зон на озерах парку;- діджиталізація туристичного спектру (впровадження віртуального туризму, створення мобільних додатків, створення місцевого туристичного агентства, створення веб-сайту «Туризм Шацького поозер'я».

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