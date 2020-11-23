вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В будинку брудно і антисанітарія: на Волині судили горе-матір

В будинку брудно і антисанітарія: на Волині судили горе-матір
До суду з Локачинського відділення поліції надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності матір за вчинення адміністративного правопорушення.

Про це йдеться у постанові від 24 грудня, пише Район.Локачі.

14 жовтня виявили, що матір ухилялася від виконання своїх батьківських обов`язків щодо створення необхідних умов життя, навчання та виховання своїй неповнолітній донці, в будинку брудно, антисанітарія, неприємний запах.

У судовому засіданні вину визнала повністю.

Суд визнав жінку винною у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 184 КУпАП та оголосив їй попередження. Також вона сплатить 420 гривень судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: горе-матір, суд, Локачі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Публікація на ВолиньPost у 2020-му зібрала рекордні перегляди серед інтернет-видань області за всі часи
10 улюблених історій про людей від ВолиньPost у 2020-му
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Найкраще новорічне оформлення будівлі: у громаді на Волині обрали переможця. ФОТО
Сьогодні, 03:28
В будинку брудно і антисанітарія: на Волині судили горе-матір
Сьогодні, 02:33
У Львові слідчий СБУ віддав 24 кг арештованого золота та срібла попередньому власнику
Сьогодні, 01:30
«Луцькводоканал» за власні кошти придбає шість нових автомобілів
Сьогодні, 00:27
7 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Недогляд, антисанітарія та алкоголь: на Волині суд оштрафував матір двох дітей Недогляд, антисанітарія та алкоголь: на Волині суд оштрафував матір двох дітей
23 листопад, 2020, 03:30
Волинянин відповідав у суді за те, що обматюкав односельчанку Волинянин відповідав у суді за те, що обматюкав односельчанку
14 вересень, 2020, 04:21
Впала і травмувалась: оштрафували волинянку, яка п'яною їхала на мопеді Впала і травмувалась: оштрафували волинянку, яка п'яною їхала на мопеді
14 липень, 2020, 01:42
У Луцьку судили заступника директора магазину, який крав алкоголь і сигарети У Луцьку судили заступника директора магазину, який крав алкоголь і сигарети
06 січень, 16:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Найкраще новорічне оформлення будівлі: у громаді на Волині обрали переможця. ФОТО
Сьогодні, 03:28
 0
В будинку брудно і антисанітарія: на Волині судили горе-матір
Сьогодні, 02:33
 0
У Львові слідчий СБУ віддав 24 кг арештованого золота та срібла попередньому власнику
Сьогодні, 01:30
 0
«Луцькводоканал» за власні кошти придбає шість нових автомобілів
Сьогодні, 00:27
 0
7 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8