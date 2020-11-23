В будинку брудно і антисанітарія: на Волині судили горе-матір





Про це йдеться у постанові від 24 грудня, пише



14 жовтня виявили, що матір ухилялася від виконання своїх батьківських обов`язків щодо створення необхідних умов життя, навчання та виховання своїй неповнолітній донці, в будинку брудно, антисанітарія, неприємний запах.



У судовому засіданні вину визнала повністю.



Суд визнав жінку винною у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 184 КУпАП та оголосив їй попередження. Також вона сплатить 420 гривень судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До суду з Локачинського відділення поліції надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності матір за вчинення адміністративного правопорушення.Про це йдеться у постанові від 24 грудня, пише Район.Локачі 14 жовтня виявили, що матір ухилялася від виконання своїх батьківських обов`язків щодо створення необхідних умов життя, навчання та виховання своїй неповнолітній донці, в будинку брудно, антисанітарія, неприємний запах.У судовому засіданні вину визнала повністю.Суд визнав жінку винною у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 184 КУпАП та оголосив їй попередження. Також вона сплатить 420 гривень судового збору.

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