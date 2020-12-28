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Найкраще новорічне оформлення будівлі: у громаді на Волині обрали переможця. ФОТО

Найкраще новорічне оформлення будівлі: у громаді на Волині обрали переможця. ФОТО
У Любешеві переможцям конкурсу на найкраще новорічне оформлення вручили нагороди.

6 січня селищний голова Олег Кух вручив подяки та подарункові сертифікати любешівцям, які перемогли в конкурсі на найкраще новорічне оформлення. Про це йдеться на сайті Любешівської громади.

Переможцями стали:

– за номінацією «Найкраще новорічне оформлення двору або житлового будинку» – Наталія Бардош (селище Любешів);

– за номінацією «Найкраще новорічне оформлення бюджетної установи» – Залізницький дитячий садок «Сонечко»;

– за номінацією «Найкраще новорічне оформлення підприємства» – Тетяна Абрамович.

Очільник громади, зазначається в повідомленні, подякував переможцям та всім учасникам за творчий і креативний підхід і створення новорічного настрою для мешканців громади й п


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Теги: Любешівська громада, новорічне оформлення, конкурс
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