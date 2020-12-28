Найкраще новорічне оформлення будівлі: у громаді на Волині обрали переможця. ФОТО





6 січня селищний голова Олег Кух вручив подяки та подарункові сертифікати любешівцям, які перемогли в конкурсі на найкраще новорічне оформлення. Про це йдеться на сайті



Переможцями стали:



– за номінацією «Найкраще новорічне оформлення двору або житлового будинку» – Наталія Бардош (селище Любешів);



– за номінацією «Найкраще новорічне оформлення бюджетної установи» – Залізницький дитячий садок «Сонечко»;



– за номінацією «Найкраще новорічне оформлення підприємства» – Тетяна Абрамович.



Очільник громади, зазначається в повідомленні, подякував переможцям та всім учасникам за творчий і креативний підхід і створення новорічного настрою для мешканців громади й п





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любешеві переможцям конкурсу на найкраще новорічне оформлення вручили нагороди.6 січня селищний головавручив подяки та подарункові сертифікати любешівцям, які перемогли в конкурсі на найкраще новорічне оформлення. Про це йдеться на сайті Любешівської громади Переможцями стали:– за номінацією «Найкраще новорічне оформлення двору або житлового будинку» –(селище Любешів);– за номінацією «Найкраще новорічне оформлення бюджетної установи» – Залізницький дитячий садок «Сонечко»;– за номінацією «Найкраще новорічне оформлення підприємства» –Очільник громади, зазначається в повідомленні, подякував переможцям та всім учасникам за творчий і креативний підхід і створення новорічного настрою для мешканців громади й п

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