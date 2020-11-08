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«Луцькводоканал» за власні кошти придбає шість нових автомобілів

«Луцькводоканал» за власні кошти придбає шість нових автомобілів
Сьогодні у повсякденній господарській діяльності КП «Луцькводоканал» використовує автомобілі, окремим з яких уже понад 40 років.

Про це на своїй фейсбук-сторінці зазначив міський голова Ігор Поліщук.

Ці транспортні засоби з надзвичайно високою витратою палива перебувають в критичному стані.

Технічний стан таких автомобілів не дає можливості нормально обслуговувати об‘єкти, що належать КП «Луцькводоканал», оскільки часто не можуть без поломок доїхати до місця.



У зв‘язку з цим, цього року підприємство на заміну вказаному транспорту придбає:

- три автомобілі типу пікап на базі Ford Ranger для аварійно-диспетчерського персоналу;
- два автомобілі спеціалозовані вантажопасажирські на базі буса Citroen Jumper для аварійно-ремонтного персоналу;
- один автомобіль з каналопромивною установкою на базі Iveco Daily.

"Придбання нового транспорту дозволить КП «Луцькводоканал» забезпечити більш якісне надання послуги та зекономити кошти на ремонтах та паливно-мастильних матеріалах, - зазначив Ігор Поліщук.

Всього оголосили закупівель на суму 6,9 млн грн за власні кошти підприємства.

До слова, тариф КП «Луцькводоканал» на послугу централізованого водопостачання є найнижчим з-поміж усіх інших обласних центрів України.

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Теги: Луцькводоканал, автомобіль, тендер
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