«Луцькводоканал» за власні кошти придбає шість нових автомобілів
Сьогодні, 00:27
Сьогодні у повсякденній господарській діяльності КП «Луцькводоканал» використовує автомобілі, окремим з яких уже понад 40 років.
Про це на своїй фейсбук-сторінці зазначив міський голова Ігор Поліщук.
Ці транспортні засоби з надзвичайно високою витратою палива перебувають в критичному стані.
Технічний стан таких автомобілів не дає можливості нормально обслуговувати об‘єкти, що належать КП «Луцькводоканал», оскільки часто не можуть без поломок доїхати до місця.
У зв‘язку з цим, цього року підприємство на заміну вказаному транспорту придбає:
- три автомобілі типу пікап на базі Ford Ranger для аварійно-диспетчерського персоналу;
- два автомобілі спеціалозовані вантажопасажирські на базі буса Citroen Jumper для аварійно-ремонтного персоналу;
- один автомобіль з каналопромивною установкою на базі Iveco Daily.
"Придбання нового транспорту дозволить КП «Луцькводоканал» забезпечити більш якісне надання послуги та зекономити кошти на ремонтах та паливно-мастильних матеріалах, - зазначив Ігор Поліщук.
Всього оголосили закупівель на суму 6,9 млн грн за власні кошти підприємства.
До слова, тариф КП «Луцькводоканал» на послугу централізованого водопостачання є найнижчим з-поміж усіх інших обласних центрів України.
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Про це на своїй фейсбук-сторінці зазначив міський голова Ігор Поліщук.
Ці транспортні засоби з надзвичайно високою витратою палива перебувають в критичному стані.
Технічний стан таких автомобілів не дає можливості нормально обслуговувати об‘єкти, що належать КП «Луцькводоканал», оскільки часто не можуть без поломок доїхати до місця.
У зв‘язку з цим, цього року підприємство на заміну вказаному транспорту придбає:
- три автомобілі типу пікап на базі Ford Ranger для аварійно-диспетчерського персоналу;
- два автомобілі спеціалозовані вантажопасажирські на базі буса Citroen Jumper для аварійно-ремонтного персоналу;
- один автомобіль з каналопромивною установкою на базі Iveco Daily.
"Придбання нового транспорту дозволить КП «Луцькводоканал» забезпечити більш якісне надання послуги та зекономити кошти на ремонтах та паливно-мастильних матеріалах, - зазначив Ігор Поліщук.
Всього оголосили закупівель на суму 6,9 млн грн за власні кошти підприємства.
До слова, тариф КП «Луцькводоканал» на послугу централізованого водопостачання є найнижчим з-поміж усіх інших обласних центрів України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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