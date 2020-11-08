«Луцькводоканал» за власні кошти придбає шість нових автомобілів





Про це на своїй Ігор Поліщук.



Ці транспортні засоби з надзвичайно високою витратою палива перебувають в критичному стані.



Технічний стан таких автомобілів не дає можливості нормально обслуговувати об‘єкти, що належать КП «Луцькводоканал», оскільки часто не можуть без поломок доїхати до місця.







У зв‘язку з цим, цього року підприємство на заміну вказаному транспорту придбає:



- три автомобілі типу пікап на базі Ford Ranger для аварійно-диспетчерського персоналу;

- два автомобілі спеціалозовані вантажопасажирські на базі буса Citroen Jumper для аварійно-ремонтного персоналу;

- один автомобіль з каналопромивною установкою на базі Iveco Daily.



"Придбання нового транспорту дозволить КП «Луцькводоканал» забезпечити більш якісне надання послуги та зекономити кошти на ремонтах та паливно-мастильних матеріалах, - зазначив Ігор Поліщук.



Всього оголосили закупівель на суму 6,9 млн грн за власні кошти підприємства.



До слова, тариф КП «Луцькводоканал» на послугу централізованого водопостачання є найнижчим з-поміж усіх інших обласних центрів України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні у повсякденній господарській діяльності КП «Луцькводоканал» використовує автомобілі, окремим з яких уже понад 40 років.Про це на своїй фейсбук-сторінці зазначив міський головаЦі транспортні засоби з надзвичайно високою витратою палива перебувають в критичному стані.Технічний стан таких автомобілів не дає можливості нормально обслуговувати об‘єкти, що належать КП «Луцькводоканал», оскільки часто не можуть без поломок доїхати до місця.У зв‘язку з цим, цього року підприємство на заміну вказаному транспорту придбає:- три автомобілі типу пікап на базі Ford Ranger для аварійно-диспетчерського персоналу;- два автомобілі спеціалозовані вантажопасажирські на базі буса Citroen Jumper для аварійно-ремонтного персоналу;- один автомобіль з каналопромивною установкою на базі Iveco Daily."Придбання нового транспорту дозволить КП «Луцькводоканал» забезпечити більш якісне надання послуги та зекономити кошти на ремонтах та паливно-мастильних матеріалах, - зазначив Ігор Поліщук.Всього оголосили закупівель на суму 6,9 млн грн за власні кошти підприємства.До слова, тариф КП «Луцькводоканал» на послугу централізованого водопостачання є найнижчим з-поміж усіх інших обласних центрів України.

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