На Миколаївщині вандал розтрощив більше 100 могил. ФОТО





Вандалом виявився місцевий 22-річний житель. Про це інформують на



Свою поведінку чоловік пояснив алкогольним сп’янінням та хуліганськими мотивами. Щоб забезпечити собі алібі, він вирішив зруйнувати навіть могили своїх родичів.



За фактом події відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297, фігуранту справи загрожує до семи років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Миколаївській області викрили чоловіка, який осквернив понад 100 могил на місцевому кладовищі.Вандалом виявився місцевий 22-річний житель. Про це інформують на сайті Нацполіції Свою поведінку чоловік пояснив алкогольним сп’янінням та хуліганськими мотивами. Щоб забезпечити собі алібі, він вирішив зруйнувати навіть могили своїх родичів.За фактом події відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297, фігуранту справи загрожує до семи років позбавлення волі.

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