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На Миколаївщині вандал розтрощив більше 100 могил. ФОТО

На Миколаївщині вандал розтрощив більше 100 могил. ФОТО
У Миколаївській області викрили чоловіка, який осквернив понад 100 могил на місцевому кладовищі.

Вандалом виявився місцевий 22-річний житель. Про це інформують на сайті Нацполіції.

Свою поведінку чоловік пояснив алкогольним сп’янінням та хуліганськими мотивами. Щоб забезпечити собі алібі, він вирішив зруйнувати навіть могили своїх родичів.

За фактом події відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297, фігуранту справи загрожує до семи років позбавлення волі.

На Миколаївщині вандал розтрощив більше 100 могил. ФОТО
На Миколаївщині вандал розтрощив більше 100 могил. ФОТО
На Миколаївщині вандал розтрощив більше 100 могил. ФОТО

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Теги: кладовище, могили, вандалізм, поліція
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