На Миколаївщині вандал розтрощив більше 100 могил. ФОТО
Сьогодні, 06:19
У Миколаївській області викрили чоловіка, який осквернив понад 100 могил на місцевому кладовищі.
Вандалом виявився місцевий 22-річний житель. Про це інформують на сайті Нацполіції.
Свою поведінку чоловік пояснив алкогольним сп’янінням та хуліганськими мотивами. Щоб забезпечити собі алібі, він вирішив зруйнувати навіть могили своїх родичів.
За фактом події відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297, фігуранту справи загрожує до семи років позбавлення волі.
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Вандалом виявився місцевий 22-річний житель. Про це інформують на сайті Нацполіції.
Свою поведінку чоловік пояснив алкогольним сп’янінням та хуліганськими мотивами. Щоб забезпечити собі алібі, він вирішив зруйнувати навіть могили своїх родичів.
За фактом події відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297, фігуранту справи загрожує до семи років позбавлення волі.
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