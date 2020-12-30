В Іспанії зафіксували найнижчу температуру в історії
Сьогодні, 07:26
В Іспанії зафіксували найнижчу температуру в історії Піренейського півострова — мінус 34,1 градуса за Цельсієм.
Про це повідомило Державне метеорологічне агентство Іспанії, передає Громадське.
Так, у Піренеях в автономному регіоні Арагон на півночі Іспанії 6 січня о 5:19 зафіксували температуру -34,1 градуса.
Попередній рекорд для всього півострова зафіксували у 1956 році в муніципалітеті Леріда (Каталонія) на північному сході країни — мінус 32 градуси.
На початку року центральну та північну частину Іспанії накрили великі снігопади, синоптики прогнозують, що найближчими днями вони лише посиляться. Температура в середньому складатиме -11 градусів.
Як зазначає видання, біля міста Луго на північному заході Іспанії рятувальники врятували 75-річного чоловіка, який заблукав після того, як його машина застрягла у сніговій бурі, і він вирішив добиратися пішки.
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Про це повідомило Державне метеорологічне агентство Іспанії, передає Громадське.
Так, у Піренеях в автономному регіоні Арагон на півночі Іспанії 6 січня о 5:19 зафіксували температуру -34,1 градуса.
Попередній рекорд для всього півострова зафіксували у 1956 році в муніципалітеті Леріда (Каталонія) на північному сході країни — мінус 32 градуси.
На початку року центральну та північну частину Іспанії накрили великі снігопади, синоптики прогнозують, що найближчими днями вони лише посиляться. Температура в середньому складатиме -11 градусів.
Як зазначає видання, біля міста Луго на північному заході Іспанії рятувальники врятували 75-річного чоловіка, який заблукав після того, як його машина застрягла у сніговій бурі, і він вирішив добиратися пішки.
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