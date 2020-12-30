В Іспанії зафіксували найнижчу температуру в історії





Про це повідомило Державне метеорологічне агентство Іспанії, передає



Так, у Піренеях в автономному регіоні Арагон на півночі Іспанії 6 січня о 5:19 зафіксували температуру -34,1 градуса.



Попередній рекорд для всього півострова зафіксували у 1956 році в муніципалітеті Леріда (Каталонія) на північному сході країни — мінус 32 градуси.



На початку року центральну та північну частину Іспанії накрили великі снігопади, синоптики прогнозують, що найближчими днями вони лише посиляться. Температура в середньому складатиме -11 градусів.



Як зазначає видання, біля міста Луго на північному заході Іспанії рятувальники врятували 75-річного чоловіка, який заблукав після того, як його машина застрягла у сніговій бурі, і він вирішив добиратися пішки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Іспанії зафіксували найнижчу температуру в історії Піренейського півострова — мінус 34,1 градуса за Цельсієм.Про це повідомило Державне метеорологічне агентство Іспанії, передає Громадське Так, у Піренеях в автономному регіоні Арагон на півночі Іспанії 6 січня о 5:19 зафіксували температуру -34,1 градуса.Попередній рекорд для всього півострова зафіксували у 1956 році в муніципалітеті Леріда (Каталонія) на північному сході країни — мінус 32 градуси.На початку року центральну та північну частину Іспанії накрили великі снігопади, синоптики прогнозують, що найближчими днями вони лише посиляться. Температура в середньому складатиме -11 градусів.Як зазначає видання, біля міста Луго на північному заході Іспанії рятувальники врятували 75-річного чоловіка, який заблукав після того, як його машина застрягла у сніговій бурі, і він вирішив добиратися пішки.

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