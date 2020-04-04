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У Львові слідчий СБУ віддав 24 кг арештованого золота та срібла попередньому власнику

У Львові слідчий СБУ віддав 24 кг арештованого золота та срібла попередньому власнику
У Львові слідчий в особливо важливих справах Служби безпеки України безпідставно віддав 24 кілограми арештованого золота та срібла.
Тепер йому загрожує до 10 років в’язниці.

Про це повідомила пресслужба Держбюро розслідувань.

Слідчі з’ясували, що правоохоронець перевищив службові повноваження та 14 січня 2019 року безпідставно передав 24 кілограми срібних та золотих ювелірних виробів, які були арештовані. Їх вилучили у громадянина України в Міжнародному аеропорті «Львів» у листопаді 2018 року.

У ДБР наголошують, що слідчий точно знав, що ухвалою районного суду Львова на золото і срібло наклали арешт. Попри це він повернув їх попередньому власнику. Той продав «ювелірку» як брухт за 8,6 млн грн.


Слідчого тепер підозрюють у перевищенні службових повноважень (ч. 3 ст. 365 КК України).

Якщо провину доведуть, йому загрожує від 7 до 10 років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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Теги: золото, СБУ, ДБР, слідчий
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