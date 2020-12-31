Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:00
8 997 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 7 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 227 дітей та 385 медпрацівників.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 2 567 осіб;
летальних випадків – 148;
одужало – 11 316 осіб;
здійснили тестувань за добу – 54 438 (зокрема методом ПЛР –
37 287, методом ІФА – 17 151).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 099 493 особи;
одужало – 773 214 осіб;
летальних випадків – 19 505;
проведели ПЛР-тестувань – 5 717 403.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (731), Одеській (694), Харківській (599), Донецькій (572) та Запорізькій (509) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 731 випадок;
Вінницька область – 250 випадків;
Волинська область – 142 випадки;
Дніпропетровська область – 414 випадків;
Донецька область – 572 випадки;
Житомирська область – 463 випадки;
Закарпатська область – 111 випадків;
Запорізька область – 509 випадків;
Івано-Франківська область – 137 випадків;
Київська область – 480 випадків;
Кіровоградська область – 82 випадки;
Луганська область – 331 випадок;
Львівська область – 288 випадків;
Миколаївська область – 411 випадків;
Одеська область – 694 випадків;
Полтавська область – 389 випадків;
Рівненська область – 326 випадків;
Сумська область – 505 випадків;
Тернопільська область – 198 випадків;
Харківська область – 599 випадків;
Херсонська область – 147 випадків;
Хмельницька область – 411 випадків;
Черкаська область – 233 випадки;
Чернівецька область – 161 випадок;
Чернігівська область – 413 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 2 567 осіб;
летальних випадків – 148;
одужало – 11 316 осіб;
здійснили тестувань за добу – 54 438 (зокрема методом ПЛР –
37 287, методом ІФА – 17 151).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 099 493 особи;
одужало – 773 214 осіб;
летальних випадків – 19 505;
проведели ПЛР-тестувань – 5 717 403.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (731), Одеській (694), Харківській (599), Донецькій (572) та Запорізькій (509) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 731 випадок;
Вінницька область – 250 випадків;
Волинська область – 142 випадки;
Дніпропетровська область – 414 випадків;
Донецька область – 572 випадки;
Житомирська область – 463 випадки;
Закарпатська область – 111 випадків;
Запорізька область – 509 випадків;
Івано-Франківська область – 137 випадків;
Київська область – 480 випадків;
Кіровоградська область – 82 випадки;
Луганська область – 331 випадок;
Львівська область – 288 випадків;
Миколаївська область – 411 випадків;
Одеська область – 694 випадків;
Полтавська область – 389 випадків;
Рівненська область – 326 випадків;
Сумська область – 505 випадків;
Тернопільська область – 198 випадків;
Харківська область – 599 випадків;
Херсонська область – 147 випадків;
Хмельницька область – 411 випадків;
Черкаська область – 233 випадки;
Чернівецька область – 161 випадок;
Чернігівська область – 413 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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