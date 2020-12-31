Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

8 997 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 7 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 227 дітей та 385 медпрацівників.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив очільник МОЗТакож за минулу добу:госпіталізували – 2 567 осіб;летальних випадків – 148;одужало – 11 316 осіб;здійснили тестувань за добу – 54 438 (зокрема методом ПЛР –37 287, методом ІФА – 17 151).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 099 493 особи;одужало – 773 214 осіб;летальних випадків – 19 505;проведели ПЛР-тестувань – 5 717 403.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (731), Одеській (694), Харківській (599), Донецькій (572) та Запорізькій (509) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 731 випадок;Вінницька область – 250 випадків;Дніпропетровська область – 414 випадків;Донецька область – 572 випадки;Житомирська область – 463 випадки;Закарпатська область – 111 випадків;Запорізька область – 509 випадків;Івано-Франківська область – 137 випадків;Київська область – 480 випадків;Кіровоградська область – 82 випадки;Луганська область – 331 випадок;Львівська область – 288 випадків;Миколаївська область – 411 випадків;Одеська область – 694 випадків;Полтавська область – 389 випадків;Рівненська область – 326 випадків;Сумська область – 505 випадків;Тернопільська область – 198 випадків;Харківська область – 599 випадків;Херсонська область – 147 випадків;Хмельницька область – 411 випадків;Черкаська область – 233 випадки;Чернівецька область – 161 випадок;Чернігівська область – 413 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.