У ТРЦ «ПортCity» – різдвяні знижки до 70%*
Сьогодні, 16:29
У магазинах ТРЦ «ПортCity» діють різдвяні знижки до 70%.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
⠀
3 поверх
Reporter Young до - 70 %
Жу-Жу до - 70 %
Kid Butik.ua - 50% на другу річ у чеку
Bembi: до - 40%
Be.Smart.ua знижки на обраний товар
Betty Barclay до - 70%
2 поверх
ССС до - 70%,
Joma до - 30%
Sportlandia знижки до - 70%
Едельвіка до - 25%
My Home до - 50% на товари з червоними цінниками
Megasport знижки до - 50%
Cropp розпродаж до - 50%
Лігаспорт до - 70%
Sportcenter знижки до - 50%
Lamark знижки до - 70%
Estro: до - 50%
Watson розпродаж до - 50%
Modiliani до - 30%, до -50%
SinSay розпродаж до - 50%
Odji: - 20% товари з зеленими бірками, до - 40% колекція осінь-зима
1 поверх:
Pandora до - 40%
Trend знижки до - 50%
Colin’s знижки до - 50%
Respect до - 60%
Макс Степ знижки до - 50%
Tally Wejil знижки до - 70%
Brocard: до - 40%
Ajour знижки до - 50% на все
Срібний вік знижки - до 55%
Золотий Вік: за покупку від 1000 грн - вигравай СУПЕР подарунки.
Giulia: до - 50%
Перлина: до - 50%
Duna: знижки до 30%
В магазині Sova, знижки до - 50%
Arber знижки до - 50%
Goldi до - 70%
Naf Naf знижка до - 50%
Vovk знижки до - 20%
OLKO знижка до - 70%
В магазині Pako Lorente знижка до - 50%
Columbia - при покупці : до 2-ох речей знижка - 20%, від 3-ох речей - 30%
Срібний світ дарує знижки до - 50%
В магазині LTB - 20%
В Bugatti знижки до - 50%
В Pierre Cardin знижки до - 50% на обраний асортимент
Люксоптика: - 50% на вибрані моделі
В магазині Mr. Scrubber знижки до - 20%, новорічні набори та адвент-календарі.
Medicine: знижки до - 20%
В Mohito знижки до - 50%
BraBraBra підготували готові подарункові набори та знижки до - 70%
В Reserved до - 50%
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
⠀
3 поверх
Reporter Young до - 70 %
Жу-Жу до - 70 %
Kid Butik.ua - 50% на другу річ у чеку
Bembi: до - 40%
Be.Smart.ua знижки на обраний товар
Betty Barclay до - 70%
2 поверх
ССС до - 70%,
Joma до - 30%
Sportlandia знижки до - 70%
Едельвіка до - 25%
My Home до - 50% на товари з червоними цінниками
Megasport знижки до - 50%
Cropp розпродаж до - 50%
Лігаспорт до - 70%
Sportcenter знижки до - 50%
Lamark знижки до - 70%
Estro: до - 50%
Watson розпродаж до - 50%
Modiliani до - 30%, до -50%
SinSay розпродаж до - 50%
Odji: - 20% товари з зеленими бірками, до - 40% колекція осінь-зима
1 поверх:
Pandora до - 40%
Trend знижки до - 50%
Colin’s знижки до - 50%
Respect до - 60%
Макс Степ знижки до - 50%
Tally Wejil знижки до - 70%
Brocard: до - 40%
Ajour знижки до - 50% на все
Срібний вік знижки - до 55%
Золотий Вік: за покупку від 1000 грн - вигравай СУПЕР подарунки.
Giulia: до - 50%
Перлина: до - 50%
Duna: знижки до 30%
В магазині Sova, знижки до - 50%
Arber знижки до - 50%
Goldi до - 70%
Naf Naf знижка до - 50%
Vovk знижки до - 20%
OLKO знижка до - 70%
В магазині Pako Lorente знижка до - 50%
Columbia - при покупці : до 2-ох речей знижка - 20%, від 3-ох речей - 30%
Срібний світ дарує знижки до - 50%
В магазині LTB - 20%
В Bugatti знижки до - 50%
В Pierre Cardin знижки до - 50% на обраний асортимент
Люксоптика: - 50% на вибрані моделі
В магазині Mr. Scrubber знижки до - 20%, новорічні набори та адвент-календарі.
Medicine: знижки до - 20%
В Mohito знижки до - 50%
BraBraBra підготували готові подарункові набори та знижки до - 70%
В Reserved до - 50%
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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