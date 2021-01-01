У ТРЦ «ПортCity» – різдвяні знижки до 70%*

У магазинах ТРЦ «ПортCity» діють різдвяні знижки до 70%.Про це повідомляє адміністрація закладу.Reporter Young до - 70 %Жу-Жу до - 70 %Kid Butik.ua - 50% на другу річ у чекуBembi: до - 40%Be.Smart.ua знижки на обраний товарBetty Barclay до - 70%ССС до - 70%,Joma до - 30%Sportlandia знижки до - 70%Едельвіка до - 25%My Home до - 50% на товари з червоними цінникамиMegasport знижки до - 50%Cropp розпродаж до - 50%Лігаспорт до - 70%Sportcenter знижки до - 50%Lamark знижки до - 70%Estro: до - 50%Watson розпродаж до - 50%Modiliani до - 30%, до -50%SinSay розпродаж до - 50%Odji: - 20% товари з зеленими бірками, до - 40% колекція осінь-зимаPandora до - 40%Trend знижки до - 50%Colin’s знижки до - 50%Respect до - 60%Макс Степ знижки до - 50%Tally Wejil знижки до - 70%Brocard: до - 40%Ajour знижки до - 50% на всеСрібний вік знижки - до 55%Золотий Вік: за покупку від 1000 грн - вигравай СУПЕР подарунки.Giulia: до - 50%Перлина: до - 50%Duna: знижки до 30%В магазині Sova, знижки до - 50%Arber знижки до - 50%Goldi до - 70%Naf Naf знижка до - 50%Vovk знижки до - 20%OLKO знижка до - 70%В магазині Pako Lorente знижка до - 50%Columbia - при покупці : до 2-ох речей знижка - 20%, від 3-ох речей - 30%Срібний світ дарує знижки до - 50%В магазині LTB - 20%В Bugatti знижки до - 50%В Pierre Cardin знижки до - 50% на обраний асортиментЛюксоптика: - 50% на вибрані моделіВ магазині Mr. Scrubber знижки до - 20%, новорічні набори та адвент-календарі.Medicine: знижки до - 20%В Mohito знижки до - 50%BraBraBra підготували готові подарункові набори та знижки до - 70%В Reserved до - 50%