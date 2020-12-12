У «ПортCity» – виставка дитячих малюнків. ФОТО. ВІДЕО*





Про це повідомляє адміністрація закладу.



"Неймовірні малюнки діток різного віку не залишать байдужим нікого і додадуть святкового настрою кожному", - йдеться у повідомленні.



Після завершення виставки авторів 10 кращих малюнків отримають цінні подарунки.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 до 8 січня на 3-му поверсі ТРЦ «ПортCity» в Art просторі діє виставка дитячих малюнків на тему «Малюнок Діду Морозу».Про це повідомляє адміністрація закладу."Неймовірні малюнки діток різного віку не залишать байдужим нікого і додадуть святкового настрою кожному", - йдеться у повідомленні.Після завершення виставки авторів 10 кращих малюнків отримають цінні подарунки.

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