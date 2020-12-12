У «ПортCity» – виставка дитячих малюнків. ФОТО. ВІДЕО*
Сьогодні, 10:15
З 1 до 8 січня на 3-му поверсі ТРЦ «ПортCity» в Art просторі діє виставка дитячих малюнків на тему «Малюнок Діду Морозу».
Про це повідомляє адміністрація закладу.
"Неймовірні малюнки діток різного віку не залишать байдужим нікого і додадуть святкового настрою кожному", - йдеться у повідомленні.
Після завершення виставки авторів 10 кращих малюнків отримають цінні подарунки.
ЧИТАТИ ТАКОЖ:Як працюватиме ТРЦ «ПортCity» під час локдауну*
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
"Неймовірні малюнки діток різного віку не залишать байдужим нікого і додадуть святкового настрою кожному", - йдеться у повідомленні.
Після завершення виставки авторів 10 кращих малюнків отримають цінні подарунки.
ЧИТАТИ ТАКОЖ:Як працюватиме ТРЦ «ПортCity» під час локдауну*
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 7 січня
Сьогодні, 10:50
У «ПортCity» – виставка дитячих малюнків. ФОТО. ВІДЕО*
Сьогодні, 10:15
7 січня – Різдво Христове: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 09:38
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:00
Луцька школярка написала історію про те, як запобігти COVID-19
Сьогодні, 08:25