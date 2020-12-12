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У «ПортCity» – виставка дитячих малюнків. ФОТО. ВІДЕО*

У «ПортCity» – виставка дитячих малюнків. ФОТО. ВІДЕО*
З 1 до 8 січня на 3-му поверсі ТРЦ «ПортCity» в Art просторі діє виставка дитячих малюнків на тему «Малюнок Діду Морозу».

Про це повідомляє адміністрація закладу.

"Неймовірні малюнки діток різного віку не залишать байдужим нікого і додадуть святкового настрою кожному", - йдеться у повідомленні.

Після завершення виставки авторів 10 кращих малюнків отримають цінні подарунки.

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Теги: ПортCity, виставка, дитячі малюнки
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