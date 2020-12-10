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Локдаун в Україні: що дозволено і заборонено

Локдаун в Україні: що дозволено і заборонено
Від завтра, 8 січня, і до 24 поточного місяця в Україні діятиме локдаун, який передбачає посилення карантинних обмежень.

Про це йдеться в постанові уряду від 9 грудня.

Згідно з документом, на території України під час локдауну заборонено:

- Відвідування усіх закладів освіти, окрім дошкільної та спеціальної.

- Працювати кафе, барам, ресторанам, крім на виніс і на доставку.

- Приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, окрім купівлі товарів першої необхідності.

- Приймання відвідувачів в закладах розважальної діяльності.

- Працювати закладам культури (театри, кінотеатри, виставки), фітнес-залам, басейнам.

- Працювати непродовольчим ринкам.

- Проводити масові заходи, крім офіційних спортивних.

Також закриються всі заклади розміщення, крім готелів та закладів реабілітації.

Утім, продовжить працювати громадський транспорт.

Працюватимуть продуктові магазини, банки, готелі, поштові оператори, перукарні та салони краси (за попереднім записом), АЗС, СТО. Дозволені також спортивні заходи професійних клубів без глядачів.

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Теги: Україна, локдаун, карантинні обмеження
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