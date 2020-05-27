вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Що нового чекає на «Супернову» у 2021 році*

Що нового чекає на «Супернову» у 2021 році*
Нові висотні будинки, дитячий садочок і благоустрій території – у житловому комплексі «Супернова» запланували кілька інфраструктурних новинок.

Про це повідомляють на сайті будівельної компанії "Інвестор".

«На території «Супернови» має бути власний дитячий садок. Спочатку ми його проектували поруч із великим будинком, але наші архітектори порадили змінити концепцію. Навколо ЖК – наскрізні проїзди, а біля ігрових майданчиків все-таки не повинно бути дороги. Тож дитсадок буде трохи осторонь і відокремлений», – розповів директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський під час підсумкової пресконференції.

Він поділився й іншими планами: тут збираються звести висотні будинки із максимальною кількістю поверхів, яку дозволить містобудівна документація.
Майбутній будинок “Супернови”. Так народжуються проекти
Майбутній будинок “Супернови”. Так народжуються проекти

Зараз у «Супернові» діє акційна ціна на 3-кімнатні квартири - від 17 000 грн/м2, а також можливість для відтермінування виплат із мінімальним першим внеском - від 10%. Площа акційних квартир - 76,13 м2.

Деталі акції можна дізнатись за посиланням.

«Ми мріємо навести лад в ботанічному саду, який поруч. Поставити лавки і ліхтарі, прибрати від сміття. Ми вже говорили про це із ректором ВНУ Анатолієм Цьосем (ботанічний сад – у користуванні університету, – ред.), і вже наступного року візьмемось за це», – розповів Андрій Разумовський.

ПОВНУ ВЕРСІЮ ПІДСУМКОВОГО ІНТЕРВ'Ю З АНДРІЄМ РАЗУМОВСЬКИМ “МИ СТВОРЮЄМО БУДІВЕЛЬНУ МОДУ” - ЧИТАЙТЕ ЗА ПОСИЛАННЯМ
Що нового чекає на «Супернову» у 2021 році*


Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

Телефон: 096 030 20 10

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Супернова, плани, будівельна компанія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Публікація на ВолиньPost у 2020-му зібрала рекордні перегляди серед інтернет-видань області за всі часи
10 улюблених історій про людей від ВолиньPost у 2020-му
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
В Україну повертаються 4 моряки, яких утримували у Лівії з 2016 року
Сьогодні, 12:20
142 хворих та 4 смерті: де на Волині виявили найбільше нових випадків Covid-19 за добу
Сьогодні, 11:46
Що нового чекає на «Супернову» у 2021 році*
Сьогодні, 11:10
Курс валют у Луцьку на 7 січня
Сьогодні, 10:50
У «ПортCity» – виставка дитячих малюнків. ФОТО. ВІДЕО*
Сьогодні, 10:15
Схожі новини
«Не просто ЖК, а цілий мікрорайон»: як бізнес обживається на «Суперновій». ФОТО. ВІДЕО* «Не просто ЖК, а цілий мікрорайон»: як бізнес обживається на «Суперновій». ФОТО. ВІДЕО*
27 травень, 2020, 18:50
Повідомили, що робитимуть із частиною землі, де раніше був Центральний ринок Повідомили, що робитимуть із частиною землі, де раніше був Центральний ринок
29 грудень, 2020, 12:32
«Ми створюємо будівельну моду». ПІДСУМКОВЕ ІНТЕРВ’Ю З АНДРІЄМ РАЗУМОВСЬКИМ* «Ми створюємо будівельну моду». ПІДСУМКОВЕ ІНТЕРВ’Ю З АНДРІЄМ РАЗУМОВСЬКИМ*
29 грудень, 2020, 07:45
Як купити квартиру у «Супернові»? ФОТОРЕПОРТАЖ* Як купити квартиру у «Супернові»? ФОТОРЕПОРТАЖ*
17 грудень, 2020, 20:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україну повертаються 4 моряки, яких утримували у Лівії з 2016 року
Сьогодні, 12:20
 0
142 хворих та 4 смерті: де на Волині виявили найбільше нових випадків Covid-19 за добу
Сьогодні, 11:46
 0
Що нового чекає на «Супернову» у 2021 році*
Сьогодні, 11:10
 0
Курс валют у Луцьку на 7 січня
Сьогодні, 10:50
 0
У «ПортCity» – виставка дитячих малюнків. ФОТО. ВІДЕО*
Сьогодні, 10:15
 0
Медіа
відео
1/8