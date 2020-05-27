Що нового чекає на «Супернову» у 2021 році*

«Супернова» запланували кілька інфраструктурних новинок.



Про це повідомляють



«На території «Супернови» має бути власний дитячий садок. Спочатку ми його проектували поруч із великим будинком, але наші архітектори порадили змінити концепцію. Навколо ЖК – наскрізні проїзди, а біля ігрових майданчиків все-таки не повинно бути дороги. Тож дитсадок буде трохи осторонь і відокремлений», – розповів директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський під час підсумкової пресконференції.



Він поділився й іншими планами: тут збираються звести висотні будинки із максимальною кількістю поверхів, яку дозволить містобудівна документація.

Майбутній будинок “Супернови”. Так народжуються проекти

Зараз у «Супернові» діє акційна ціна на 3-кімнатні квартири - від 17 000 грн/м2, а також можливість для відтермінування виплат із мінімальним першим внеском - від 10%. Площа акційних квартир - 76,13 м2.



Деталі акції можна дізнатись за посиланням.



«Ми мріємо навести лад в ботанічному саду, який поруч. Поставити лавки і ліхтарі, прибрати від сміття. Ми вже говорили про це із ректором ВНУ Анатолієм Цьосем (ботанічний сад – у користуванні університету, – ред.), і вже наступного року візьмемось за це», – розповів Андрій Разумовський.



ПОВНУ ВЕРСІЮ ПІДСУМКОВОГО ІНТЕРВ'Ю З АНДРІЄМ РАЗУМОВСЬКИМ “МИ СТВОРЮЄМО БУДІВЕЛЬНУ МОДУ” - ЧИТАЙТЕ ЗА





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м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



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