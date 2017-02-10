У Луцьку мешканці чотирьох будинків – без тепла
Сьогодні, 13:00
У Луцьку 4 будинки залишилися без опалення через витік в тепловій камері мереж котельні на вул. Гулака-Артемовського, 20.
Про це повідомляє пресслужба ДКП "Луцьктепло".
Припинили надання послуги з централізованого опалення на 4 житлові будинки на вул. Генерала Шухевича, 6, просп. Президента Грушевського, 14, 16, 19.
Відновлення послуги - впродовж дня після завершення робіт, про що повідомлять додатково.
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Про це повідомляє пресслужба ДКП "Луцьктепло".
Припинили надання послуги з централізованого опалення на 4 житлові будинки на вул. Генерала Шухевича, 6, просп. Президента Грушевського, 14, 16, 19.
Відновлення послуги - впродовж дня після завершення робіт, про що повідомлять додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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